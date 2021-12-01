«Стратегическое мышление»: какую роль в победе над нацизмом сыграл Георгий Жуков

125 лет назад родился Маршал Советского Союза Георгий Жуков. По словам историков, он внёс огромный вклад в предотвращение японской агрессии против СССР и в разгром нацизма, а также провёл масштабные реформы в советской армии в послевоенный период. Как отмечают эксперты, Жуков отличался большим полководческим талантом и оригинальностью суждений. О вкладе Георгия Жукова в военные победы и развитие советской армии — в материале RT.

1 декабря 1896 года в деревне Стрелковке Калужской губернии в бедной крестьянской семье родился будущий Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Отец Георгия, помимо обычного крестьянского труда, занимался сапожным ремеслом, а мать — перевозками грузов для торговцев. Но их совместного дохода семье хватало только на хлеб и воду. Большой радостью для Георгия, согласно его воспоминаниям, была даже привезённая родителями из города баранка.

Становление полководца

Георгий Жуков с раннего детства помогал родителям, работая в поле. Начальное образование он получил в церковно-приходской школе. Когда будущему полководцу было 12 лет, мать устроила его к своему брату в Москве обучаться скорняжному делу. Несмотря на юный возраст, рабочий день Георгия в мастерских продолжался с 06:00 до 23:00. По ночам любознательный подросток читал книги, что помогло ему поступить на вечерние общеобразовательные курсы, программа занятий которых соответствовала уровню городского училища.

Сдав экзамены и завершив обучение скорняжному делу, Жуков некоторое время работал подмастерьем, но в 1915 году из-за Первой мировой войны он был досрочно призван в армию. Георгий Жуков попал в кавалерию. После прохождения обучения на унтер-офицера его отправили на фронт.

Унтер-офицер Георгий Жуков, 1916 год

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«Жуков воевал храбро и умело, был контужен, получил два Георгиевских креста», — рассказал в разговоре с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Во время событий 1917 года Георгий Жуков поддержал большевиков и хотел поступить в Красную гвардию, но заболел сыпным тифом и только в августе 1918 года отправился добровольцем в 4-й кавалерийский полк 1-й Московской кавалерийской дивизии Красной армии. Он участвовал в боях под Уральском, Царицыном, Николаевском, был ранен и снова переболел сыпным тифом.

Окончив Рязанские кавалерийские курсы в 1920 году, Жуков был назначен сначала командиром взвода, а затем и командиром эскадрона. Он участвовал в подавлении Антоновского восстания (другое название — Тамбовское восстание. — RT). За то, что его эскадрон сумел несколько часов продержаться в бою против 1,5—2 тыс. бойцов противника под селом Вязовая Почта Тамбовской губернии, Жуков был награждён орденом Красного Знамени.

Командир 39-го Бузулукского кавполка Г. К. Жуков. 1923 год

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После окончания Гражданской войны будущий полководец решил остаться в Красной армии. Он окончил Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава, несколько лет руководил полком, а затем был направлен на Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. После завершения учёбы Жуков около года командовал кавалерийской бригадой, затем получил назначение в Москву и стал помощником инспектора кавалерии Рабоче-крестьянской Красной армии. В дальнейшем Жуков командовал дивизией и корпусом, а в 1938 году стал заместителем командующего войсками Белорусского особого военного округа.

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В июне 1939 года он был направлен в Монголию, в зону советско-японского конфликта, где возглавил 57-й особый корпус, развёрнутый впоследствии в Первую армейскую группу.

«Японцы перешли в наступление. На реке Халхин-Гол начались тяжёлые бои», — рассказал RT военный историк Сергей Перелыгин.

При этом, по словам военного историка Григория Попова, Жуков в боях с агрессором беспрецедентно широко использовал танки и сумел добиться успеха.

«Жукова не зря направили в Монголию. Он был человеком со свежими взглядами на военную стратегию и тактику», — подчеркнул Попов.

Японская армия понесла тяжёлые потери и отступила. Как отмечают специалисты, эта победа советских войск имела далеко идущие последствия: в Японии начался политический кризис, после чего официальный Токио отказался от идеи нападения на Советский Союз. Так для СССР была ликвидирована угроза ведения войны на два фронта.

Командующий I-ой армейской группой комкор Жуков ( в центре) среди солдат во время боев на Халхин-Голе

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По мнению экспертов, именно в боях на Халхин-Голе Жуков впервые проявил себя как самостоятельный полководец.

В 1940 году он был назначен командующим войсками Киевского особого военного округа. На фоне обострения отношений между СССР и Румынией Георгий Жуков возглавил также войска Южного фронта, отвечавшего за освобождение ранее аннексированных Бухарестом Бессарабии и Северной Буковины.

Г. К. Жуков принимает парад РККА. Кишинёв. 4 июля 1940 г.

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В январе 1941 года Жуков был назначен начальником Генштаба Красной армии.

Маршал Победы

В мае 1941 года Жуков занимался составлением планов предотвращения нацистской агрессии, а 21 июня лично предупреждал командование округов о возможном нападении гитлеровской Германии.

На второй день после начала Великой Отечественной войны было принято решение о создании чрезвычайного органа высшего военного управления — Ставки Главного командования Вооружённых сил СССР. Наряду с маршалами К.Е. Ворошиловым и С.М. Будённым в неё вошел и Георгий Жуков.

В июле 1941 года он был назначен командующим войсками Резервного фронта. На этом посту он руководил Ельнинской наступательной операцией, которая завершилась одной из первых крупных побед Красной армии в Великой Отечественной войне.

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После завершения Ельнинской операции Жуков получил назначение на должность командующего войсками Ленинградского фронта. Под его руководством советские войска остановили гитлеровское наступление на Ленинград и предотвратили захват города нацистами. По словам историков, тем самым Жуков не только помог сберечь множество человеческих жизней в самом Ленинграде, но и сковал крупную группировку противника, которую Гитлер не смог перебросить под Москву.

В октябре 1941 года Жуков возглавил войска Западного фронта, сыгравшие важную роль в Битве под Москвой.

«Жуков возглавил фронт в критической ситуации — на пути гитлеровцев к столице СССР почти не оставалось советских войск. Он собирал резервы, выходящие из окружения части, создавал новые соединения. Разгром нацистов под Москвой — это во многом его личная заслуга», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

В 1942 году Георгий Жуков был назначен заместителем Верховного главнокомандующего и наркома обороны СССР. 18 января 1943 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.

По словам Александра Михайлова, стратегическое мышление Жукова и его умелое управление войсками помогали исправлять ситуацию в самых сложных условиях на советско-германском фронте.

В штабе Западного фронта, оборона Москвы, 1941 год. (Слева направо) Николай Булганин, Георгий Жуков, Василий Соколовский, Иван Хохлов

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Жуков осуществлял координацию действий советских войск в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, прорыве блокады Ленинграда.

«Даже когда Жуков не командовал организационными формированиями лично, он помогал другим: направлял, подсказывал», — отметил Сергей Перелыгин.

В 1944 году после гибели генерала Николая Ватутина Жуков несколько месяцев командовал войсками 1-го Украинского фронта. В дальнейшем он координировал действия советских фронтов в ходе Белорусской операции, а затем лично возглавил 1-й Белорусский фронт и командовал им до мая 1945 года.

Бронебойщики ведут огонь на Курской дуге

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«Важнейшей была роль Жукова при взятии Берлина. В феврале он предложил остановить наступление, чтобы накопить силы и минимизировать потери. Кроме того, он обеспечил изоляцию Берлина от остальной территории Германии», — заявил Григорий Попов.

8 мая 1945 года (9 мая по московскому времени) Жуков принял от генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии.

24 июня Жуков принимал Парад Победы в Москве на Красной площади, а 7 сентября — Парад Победы союзных войск во Второй мировой войне в Берлине.

Летом 1945 года Жуков возглавил Группу советских оккупационных войск в Германии. Но меньше чем через год, с оформлением Сухопутных войск в отдельный вид Вооружённых сил СССР, Жуков стал их главнокомандующим. Однако несколько месяцев спустя против Маршала Советского Союза было заведено «трофейное дело»: его обвинили в незаконном присвоении трофеев и преувеличении своих заслуг в победе над Германией.

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Советские танки на улицах Берлина

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«Имел место конфликт двух ведомств — армии и НКВД. Жуков и другие представители советского командования недолюбливали НКВД, а НКВД — их. Кроме того, в популярном военачальнике увидели угрозу для партаппарата. Так что «трофейное дело» было просто поводом для давления на Жукова. На самом же деле в приобретении трофейного имущества по меркам того времени не было ничего криминального, оно соответствовало нормам права», — рассказал Григорий Попов.

Тем не менее Жуков был снят с должности главкома Сухопутных войск и направлен командовать сначала войсками Одесского, а затем Уральского военного округа.

Только после смерти Иосифа Сталина Жуков был назначен сначала первым заместителем министра обороны СССР, а в 1955 году стал министром обороны СССР. Во время смены власти в Советском Союзе он лично участвовал в аресте Лаврентия Берии.

«В связи с началом холодной войны перед советским командованием встала задача выработать методику задействования всех родов войск в условиях применения атомного оружия. Также необходимо было совершенствовать и внедрять в войсках ракетное вооружение, оптимизировать структуру вооружённых сил, налаживать взаимодействие с союзниками», — рассказал Александр Михайлов.

Георгий Жуков

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По словам Сергея Перелыгина, Жуков творчески переосмысливал действия вооружённых сил в новых условиях, изучал опыт стран НАТО, развивал в Советском Союзе войска специального назначения.

«Это был человек большого полководческого таланта, смелый и оригинальный в своих суждениях, очень твёрдый в проведении решений в жизнь, не останавливавшийся ни перед какими препятствиями для достижения поставленных военных целей», — писал о Жукове генерал армии Сергей Штеменко, руководивший в послевоенный период Генштабом ВС СССР и ГРУ.

В июне 1957 года Георгий Жуков поддержал первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущёва в противоборстве с партийной оппозицией, а несколько месяцев спустя советский лидер «отблагодарил» Жукова: снял его с должности, а в марте 1958 года отправил в отставку.

«Хрущёв боялся Жукова, так как сам первый секретарь ЦК был менее популярен в народе, чем министр обороны, которого люди называли Маршалом Победы», — отметил Григорий Попов.

По словам историков, Жукова обвиняли в «бонапартизме» и тщеславии. По этой причине, несмотря на все его заслуги и звание четырежды Героя Советского Союза, в отличие от других полководцев Великой Отечественной войны, он не был включён даже в состав Группы генеральных инспекторов Минобороны СССР. Как отмечают эксперты, Жуков оказался в фактической изоляции, которая прекратилась только после отставки Хрущёва.

После завершения военной карьеры Георгий Жуков занимался литературной и историко-просветительской деятельностью.

18 июня 1974 года Маршал Победы скончался от сердечного приступа. Урна с его прахом была захоронена в Москве на Красной площади.

Скульптурный монумент советскому полководцу Георгию Жукову на Манежной площади

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© Сергей Гунеев

«Его полководческий талант сыграл важную роль в истории нашей страны. Георгий Жуков внёс огромный вклад как в победу над нацизмом, так и в превращение советских вооружённых сил в одни из сильнейших в мире», — подытожил Александр Михайлов.