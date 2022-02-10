«Самородок разведки»: как Алексей Ботян воевал в тылу нацистов и спас от уничтожения Краков

105 лет назад родился выдающийся советский разведчик Герой России Алексей Ботян, ставший одним из прототипов главного героя романа Юлиана Семёнова «Майор Вихрь». Во время Великой Отечественной войны он провёл ряд успешных диверсионных операций в тылу нацистов, самой знаменитой из которых стал подрыв складов немецких боеприпасов в Ягеллонском замке, лишивший гитлеровцев возможности уничтожить город Краков. После завершения Великой Отечественной войны Алексей Ботян долгие годы служил во внешней разведке. По словам историков, многие из его операций до сих пор остаются под грифом «секретно».

Алексей Ботян родился 10 февраля 1917 года в селе Чертовичи Виленской губернии в крестьянской белорусской семье. По итогам Советско-польской войны 1919—1921 годов его родное село вошло в состав Польши. В 1939 году Ботян, успевший к этому времени окончить педагогическое училище, был призван в польскую армию.

Разведчик и диверсант

Осенью 1939 года Ботян в звании польского унтер-офицера в составе дивизиона зенитной артиллерии получил первый опыт боевых действий против немецкой армии. Вскоре его часть получила команду отойти к румынской границе, но столкнулась с подразделениями Красной армии и сдалась ей в плен. Согласно воспоминаниям Ботяна, его вскоре отпустили домой (в некоторых источниках утверждается, что из плена будущий разведчик бежал). Его родное село в результате Освободительного похода Красной армии вошло в состав СССР. Вернувшись домой, Алексей получил советское гражданство и окончил учительские курсы.

Проработав неполный год заведующим начальной школой, Ботян по комсомольской путёвке был направлен на службу в органы государственной безопасности и поступил в Высшую школу НКГБ СССР в Москве.

После начала Великой Отечественной войны Ботян был включён в состав Особой группы при наркоме внутренних дел, занимавшейся проведением разведопераций и организацией партизанской войны. На базе группы осенью была создана Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) НКВД. Находясь в её рядах, Алексей Ботян участвовал в обороне Москвы и в рейдах за линию фронта. Вместе со своими товарищами он пускал под откос гитлеровские эшелоны, минировал вражеские коммуникации и жёг мосты.

Ботян прошёл специальную подготовку и был заброшен в глубокий тыл нацистских войск для выполнения разведывательно-диверсионных задач — как самостоятельно, так и в составе партизанских отрядов. Он боролся с оккупантами на территории Украины и Белоруссии, был заместителем командира по разведке в партизанском отряде Героя Советского Союза Виктора Карасёва.

«Ботян активно участвовал в «рельсовой войне» с нацистами, которая серьёзно осложнила положение вермахта во время Битвы на Курской дуге, а в сентябре 1943 года руководил операцией по взрыву гитлеровского гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области как раз в то время, когда в нём находилась инспекция из рейха. Там были уничтожены одновременно около 80 нацистских офицеров», — отметил в разговоре с RT аспирант Института всеобщей истории РАН Максим Синицын.

В дальнейшем Ботян возглавил группу, направленную для разведывательно-диверсионных действий против нацистов на территории Польши. По просьбе местных подпольщиков он атаковал нацистский гарнизон в городе Илжа, освободив из тюрьмы польских антифашистов и захватив значительное количество оружия.

Белорусские партизаны возвращаются после боевой операции

РИА Новости

© Михаил Трахман

«Ботян в Польше установил хорошие отношения с местным населением. Он был не только смелым, но и добрым, отзывчивым человеком. Он знал польский язык, польские обычаи, уважал местных жителей и внушал им доверие», — рассказал в беседе с RT историк спецслужб Александр Колпакиди, который был лично знаком с разведчиком.

По словам специалиста — историка Музея Победы Александра Михайлова, самой известной операцией, проведённой группой Ботяна, стал подрыв складов боеприпасов и взрывчатки, созданных немцами в Ягеллонском замке неподалёку от Кракова. С этих складов снабжались гитлеровские фронтовые части, кроме того, на них хранились взрывчатые вещества, с помощью которых нацисты планировали уничтожить культурные памятники Кракова, Рожновскую плотину и мост через реку Дунаец.

Группе Ботяна удалось добыть информацию о работе складов, а затем внедрить на них под видом грузчика своего человека. Замок был заминирован и 18 января 1945 года взорван.

«Это был один из крупнейших успехов советских диверсантов в годы Великой Отечественной войны. Немецкие войска в этом районе были буквально обескровлены из-за отсутствия боеприпасов», — заявил Александр Колпакиди.

Памятники и мосты Кракова были спасены, и уже на следующий день в город вступили части 1-го Украинского фронта Красной армии. А группа Ботяна была переброшена на территорию всё ещё оккупированной нацистами Чехословакии.

«Факты из военной биографии Алексея Ботяна использовались при создании героев нескольких книг и кинофильмов. Самый известный из них — главный герой романа Юлиана Семёнова «Майор Вихрь», собирательный образ, включавший в себя черты нескольких советских разведчиков, в том числе Ботяна», — рассказал в комментарии RT исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

Тайная война

После завершения Великой Отечественной войны Алексей Ботян продолжил службу во внешней разведке НКГБ (в дальнейшем — МГБ) СССР.

«Известно, что Ботян под видом рабочего был заброшен в Чехословакию, прошёл там натурализацию, работал на урановых рудниках», — рассказал Дмитрий Суржик.

В 1955 году Ботян был отозван в Советский Союз и уволен из органов госбезопасности в рамках сокращений, которые проводись в силовых структурах после прихода к власти Никиты Хрущёва. Около двух лет талантливый разведчик и диверсант проработал администратором-переводчиком в московском ресторане «Прага». Однако в 1957 году он был восстановлен на службе и стал офицером Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР.

Также по теме «Неудивительно, что его ненавидят бандеровцы»: какую роль в Великой Отечественной войне сыграл чекист Дмитрий Медведев 120 лет назад родился один из самых известных партизанских командиров — Герой Советского Союза Дмитрий Медведев. В Великую...

«В 1960-е—1970-е годы Алексей Ботян участвовал в операциях советской разведки на территории ГДР и Чехословакии, однако их подробности до сих пор засекречены», — отметил Александр Михайлов.

В дальнейшем, по словам эксперта, Ботян служил в подразделениях Первого главного управления КГБ и консультировал первых сотрудников группы спецназначения «Вымпел».

В 1983 году Алексей Ботян был в звании полковника уволен с воинской службы по возрасту, но ещё шесть лет проработал в органах государственной безопасности как гражданский специалист.

Ботян неоднократно (по некоторым данным, три раза) представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза, но так его и не получил. В отдельных источниках это связывают с тем, что в молодости он служил в польской армии. Александр Колпакиди с подобными утверждениями не согласен.

«Если бы Алексея Ботяна не считали достойным награды из-за его польского гражданства, то и службу разведчиком-нелегалом ему бы не доверили. На самом деле сотрудникам спецслужб в советское время, к сожалению, в принципе достаточно редко присваивали звание Героя Советского Союза из-за ведомственной специфики распределения наград», — подчеркнул эксперт.

Владимир Путин вручает звезду Героя России Алексею Ботяну

kremlin.ru

За время службы в советских органах госбезопасности Алексей Ботян стал кавалером двух орденов Красного Знамени, ордена Трудового Красного Знамени и ордена Отечественной войны I степени. В 2007 году за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова, он был удостоен звания Героя России.

Умер Алексей Ботян 13 февраля 2020 года.

«Это был настоящий самородок разведки — человек непростой судьбы, но при этом светлый, весёлый, оптимистичный, способный с улыбкой говорить даже о самых сложных вещах. В отличие от многих своих коллег, он вступил в Великую Отечественную войну, не имея за плечами длительной теоретической подготовки или опыта Гражданской войны в Испании, но компенсировал это смелостью и сообразительностью, быстро превратившись в профессионала спецслужб высшего класса», — подытожил Александр Колпакиди.