«Самородок разведки»: как Алексей Ботян воевал в тылу нацистов и спас от уничтожения Краков
- Алексей Ботян
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Алексей Ботян родился 10 февраля 1917 года в селе Чертовичи Виленской губернии в крестьянской белорусской семье. По итогам Советско-польской войны 1919—1921 годов его родное село вошло в состав Польши. В 1939 году Ботян, успевший к этому времени окончить педагогическое училище, был призван в польскую армию.
Разведчик и диверсант
Осенью 1939 года Ботян в звании польского унтер-офицера в составе дивизиона зенитной артиллерии получил первый опыт боевых действий против немецкой армии. Вскоре его часть получила команду отойти к румынской границе, но столкнулась с подразделениями Красной армии и сдалась ей в плен. Согласно воспоминаниям Ботяна, его вскоре отпустили домой (в некоторых источниках утверждается, что из плена будущий разведчик бежал). Его родное село в результате Освободительного похода Красной армии вошло в состав СССР. Вернувшись домой, Алексей получил советское гражданство и окончил учительские курсы.
Проработав неполный год заведующим начальной школой, Ботян по комсомольской путёвке был направлен на службу в органы государственной безопасности и поступил в Высшую школу НКГБ СССР в Москве.
После начала Великой Отечественной войны Ботян был включён в состав Особой группы при наркоме внутренних дел, занимавшейся проведением разведопераций и организацией партизанской войны. На базе группы осенью была создана Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) НКВД. Находясь в её рядах, Алексей Ботян участвовал в обороне Москвы и в рейдах за линию фронта. Вместе со своими товарищами он пускал под откос гитлеровские эшелоны, минировал вражеские коммуникации и жёг мосты.
Ботян прошёл специальную подготовку и был заброшен в глубокий тыл нацистских войск для выполнения разведывательно-диверсионных задач — как самостоятельно, так и в составе партизанских отрядов. Он боролся с оккупантами на территории Украины и Белоруссии, был заместителем командира по разведке в партизанском отряде Героя Советского Союза Виктора Карасёва.
«Ботян активно участвовал в «рельсовой войне» с нацистами, которая серьёзно осложнила положение вермахта во время Битвы на Курской дуге, а в сентябре 1943 года руководил операцией по взрыву гитлеровского гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области как раз в то время, когда в нём находилась инспекция из рейха. Там были уничтожены одновременно около 80 нацистских офицеров», — отметил в разговоре с RT аспирант Института всеобщей истории РАН Максим Синицын.
В дальнейшем Ботян возглавил группу, направленную для разведывательно-диверсионных действий против нацистов на территории Польши. По просьбе местных подпольщиков он атаковал нацистский гарнизон в городе Илжа, освободив из тюрьмы польских антифашистов и захватив значительное количество оружия.
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- РИА Новости
- © Михаил Трахман
«Ботян в Польше установил хорошие отношения с местным населением. Он был не только смелым, но и добрым, отзывчивым человеком. Он знал польский язык, польские обычаи, уважал местных жителей и внушал им доверие», — рассказал в беседе с RT историк спецслужб Александр Колпакиди, который был лично знаком с разведчиком.
По словам специалиста — историка Музея Победы Александра Михайлова, самой известной операцией, проведённой группой Ботяна, стал подрыв складов боеприпасов и взрывчатки, созданных немцами в Ягеллонском замке неподалёку от Кракова. С этих складов снабжались гитлеровские фронтовые части, кроме того, на них хранились взрывчатые вещества, с помощью которых нацисты планировали уничтожить культурные памятники Кракова, Рожновскую плотину и мост через реку Дунаец.
Группе Ботяна удалось добыть информацию о работе складов, а затем внедрить на них под видом грузчика своего человека. Замок был заминирован и 18 января 1945 года взорван.
«Это был один из крупнейших успехов советских диверсантов в годы Великой Отечественной войны. Немецкие войска в этом районе были буквально обескровлены из-за отсутствия боеприпасов», — заявил Александр Колпакиди.
Памятники и мосты Кракова были спасены, и уже на следующий день в город вступили части 1-го Украинского фронта Красной армии. А группа Ботяна была переброшена на территорию всё ещё оккупированной нацистами Чехословакии.
«Факты из военной биографии Алексея Ботяна использовались при создании героев нескольких книг и кинофильмов. Самый известный из них — главный герой романа Юлиана Семёнова «Майор Вихрь», собирательный образ, включавший в себя черты нескольких советских разведчиков, в том числе Ботяна», — рассказал в комментарии RT исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.
Тайная война
После завершения Великой Отечественной войны Алексей Ботян продолжил службу во внешней разведке НКГБ (в дальнейшем — МГБ) СССР.
«Известно, что Ботян под видом рабочего был заброшен в Чехословакию, прошёл там натурализацию, работал на урановых рудниках», — рассказал Дмитрий Суржик.
В 1955 году Ботян был отозван в Советский Союз и уволен из органов госбезопасности в рамках сокращений, которые проводись в силовых структурах после прихода к власти Никиты Хрущёва. Около двух лет талантливый разведчик и диверсант проработал администратором-переводчиком в московском ресторане «Прага». Однако в 1957 году он был восстановлен на службе и стал офицером Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР.
«В 1960-е—1970-е годы Алексей Ботян участвовал в операциях советской разведки на территории ГДР и Чехословакии, однако их подробности до сих пор засекречены», — отметил Александр Михайлов.
В дальнейшем, по словам эксперта, Ботян служил в подразделениях Первого главного управления КГБ и консультировал первых сотрудников группы спецназначения «Вымпел».
В 1983 году Алексей Ботян был в звании полковника уволен с воинской службы по возрасту, но ещё шесть лет проработал в органах государственной безопасности как гражданский специалист.
Ботян неоднократно (по некоторым данным, три раза) представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза, но так его и не получил. В отдельных источниках это связывают с тем, что в молодости он служил в польской армии. Александр Колпакиди с подобными утверждениями не согласен.
«Если бы Алексея Ботяна не считали достойным награды из-за его польского гражданства, то и службу разведчиком-нелегалом ему бы не доверили. На самом деле сотрудникам спецслужб в советское время, к сожалению, в принципе достаточно редко присваивали звание Героя Советского Союза из-за ведомственной специфики распределения наград», — подчеркнул эксперт.
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За время службы в советских органах госбезопасности Алексей Ботян стал кавалером двух орденов Красного Знамени, ордена Трудового Красного Знамени и ордена Отечественной войны I степени. В 2007 году за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова, он был удостоен звания Героя России.
Умер Алексей Ботян 13 февраля 2020 года.
«Это был настоящий самородок разведки — человек непростой судьбы, но при этом светлый, весёлый, оптимистичный, способный с улыбкой говорить даже о самых сложных вещах. В отличие от многих своих коллег, он вступил в Великую Отечественную войну, не имея за плечами длительной теоретической подготовки или опыта Гражданской войны в Испании, но компенсировал это смелостью и сообразительностью, быстро превратившись в профессионала спецслужб высшего класса», — подытожил Александр Колпакиди.
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