«Сильнее и совершеннее»: какими возможностями будет обладать новый российский корвет «Быстрый»
- Корвет проекта 20385 «Гремящий»
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
1 июля на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) был заложен новый корвет «Быстрый» проекта 20385, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.
«Корвет «Быстрый» строится для пополнения корабельного состава ТОФ. Головной корабль данного проекта — корвет «Гремящий» — с 2021 года проходит службу также на Тихоокеанском флоте. Ещё два представителя проекта 20385 — корветы «Буйный» и «Разумный» — в разной степени готовности строятся на АСЗ для ТОФ», — отмечается в сообщении.
В торжественной церемонии закладки нового корабля принял участие командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. Он проинспектировал ход строительства всех кораблей для Тихоокеанского флота, ведущегося на заводе: малых ракетных кораблей проекта 22800 «Ржев», «Удомля», «Уссурийск» и «Павловск», корветов проекта 20380 «Грозный» и «Бравый», а также корветов проекта 20385 «Буйный» и «Разумный».
В конце 2022 года Тихоокеанскому флоту будет передан корвет проекта 20380 «Резкий», также построенный на Амурском судостроительном заводе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 2024 по 2028 год ТОФ получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.
Новые возможности
Корабли проекта 20385 разработало Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Эти корветы созданы для действий в ближней морской зоне и предназначены для обнаружения и уничтожения вражеских подлодок и кораблей, сопровождения, обеспечения высадки десанта и охраны прибрежной зоны.
При водоизмещении в 2,2 тыс. т длина корвета проекта 20385 составляет 104,5 м, ширина — 13 м. По данным разработчика, «Быстрый» сможет развивать скорость до 27 узлов (50 км/ч). Дальность плавания составит 3,5 тыс. морских миль (около 6,4 тыс. км) при автономности в 15 суток.
Главным ударным оружием «Быстрого» станет универсальный ракетный комплекс «Калибр-НК». Противовоздушную оборону обеспечит зенитный ракетный комплекс «Редут». Кроме того, планируется оснастить корабль торпедным комплексом «Пакет-НК».
Помимо этого, корветы проекта 20385 вооружены 100-мм автоматической артиллерийской установкой А-190 и двумя 30-мм зенитными автоматами АК-630М. Также на кораблях этого проекта может базироваться противолодочный вертолёт Ка-27.
По данным Минобороны РФ, при конструировании кораблей этого проекта активно применялись композитные материалы, а в архитектуре использовался принцип отражающих поверхностей. Эти решения позволили значительно снизить радиолокационную и оптическую заметность, а также возможность обнаружения объекта вражескими подводными лодками.
Кроме того, корветы проекта 20385 оснащены современными комплексами управления системами корабля и широким рядом радиолокационных систем.
В беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что в корветах проекта 20385 есть усовершенствования, которые дают им определённые преимущества перед другими кораблями такого класса.
- Церемония спуска на воду корвета «Гремящий» проекта 20385
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Новые корветы созданы по принципу модульной архитектуры, что позволяет устанавливать на них широкий спектр различных вооружений. Кроме того, эти корветы обладают более продвинутым радиоэлектронным оборудованием, системами жизнеобеспечения и боевой устойчивости», — подчеркнул эксперт.
По словам Коротченко, плановое строительство корветов проекта 20385 призвано обновить возможности Тихоокеанского флота.
«ТОФ нуждается в обновлении, так как в его составе ещё много советских кораблей, срок эксплуатации которых истекает. Основная задача плановой замены заключается в массовом насыщении флота современными кораблями новых проектов, к которым относится и корвет «Быстрый», — сказал эксперт.
Боевая универсальность
Председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в беседе с RT отметил, что сейчас корветы являются очень востребованным классом кораблей для любого современного флота.
«Это небольшие, но хорошо вооружённые корабли для противолодочной борьбы. В период Второй мировой войны в СССР они активно использовались для борьбы с подлодками, в особенности при конвоировании транспортных судов. Современные корветы представляют собой корабли ближней морской зоны, но как и все корабли ВМФ они универсальны: как по системам вооружения, так и по спектру выполняемых задач», — отметил эксперт.
Стрельбицкий подчеркнул, что во времена холодной войны корабли проектировались в основном для решения одной конкретной задачи, однако такой подход уже в прошлом.
«Сейчас корабли меньше, и для сокращения расходов на их создание идёт универсализация по тем задачам, которые они могут выполнять. Такой корвет, как «Быстрый», может действовать самостоятельно, а может и обеспечивать другим кораблям противовоздушную оборону, или наносить ракетные удары по кораблям и береговым целям противника», — пояснил эксперт.
«Быстрый» будет оснащён усовершенствованным вооружением, в том числе ударным ракетным вооружением, добавил собеседник RT. К примеру, на корветы проекта 20385 вместо противокорабельных ракет Х-35 «Уран» устанавливаются более дальнобойные и универсальные комплексы «Калибр-НК».
При этом новые корабли создаются с учётом того, что все разнообразные системы контроля, вооружения и РЭБ должны эффективно взаимодействовать между собой, отметил Стрельбицкий.
«При комплектации корабля различными системами главное — чтобы они не мешали друг другу. Требуется обеспечить взаимодействие между всеми электронными системами. Всё это совершенствуется в процессе эксплуатации кораблей, уже входящих в состав флота, а затем полученный опыт применяется на новых проектах, в таких кораблях, как «Быстрый». Идёт модернизация и подгонка различных систем под реальные условия. Очень большой опыт, например, был получен в рамках операции в Сирии, где российские корабли наносили ракетные удары по наземным целям», — рассказал эксперт.
Любой новый корабль расширяет возможности российских морских сил, и они будут расти ещё больше по мере поступления новых корветов на службу, добавил Константин Стрельбицкий.
«Современные корабли проекта 20385 в дальнейшем тоже будут модернизироваться, оснащаться новыми, перспективными системами вооружения и управления», — заключил эксперт.
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