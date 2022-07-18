Инвестиции без результатов: почему администрация Байдена меняет подход к выделению военной помощи Украине

Белый дом и конгресс США изменили подход к предоставлению помощи Украине, отказавшись от единовременного выделения крупных сумм и перейдя к менее крупным траншам, пишет авторитетное издание The American Conservative. Отмечается, что смена тактики обусловлена растущим среди американцев недовольством вовлечённостью Вашингтона в ситуацию вокруг Украины. Как считают эксперты, происходящее связано как с внутриполитической обстановкой в США, так и с отсутствием каких-либо значимых военных успехов Киева.

Администрация президента Джо Байдена и конгресс США изменили подход к оказанию помощи Киеву из-за растущего недовольства граждан вовлечённостью Вашингтона в ситуацию вокруг Украины, констатирует влиятельное политическое издание The American Conservative.

«По мере того как общественность начинает негативно относиться к вовлечённости Америки в войну, администрация Байдена и конгресс переходят к более поэтапному подходу к предоставлению помощи Украине, будь то военная или какая-либо иная помощь. Миллиард здесь, миллиард там, а может, и парочка, если хорошо попросят», — пишет обозреватель Брэдли Девлин.

Он также отмечает, что военную помощь становится всё труднее отслеживать, однако Вашингтон продолжает поставки. При этом, чтобы продолжить оказание поддержки киевскому режиму, Байден использует «особые президентские полномочия по выделению средств», подчёркивает Девлин.

«Это значит, что США в рамках дальнейших усилий по оказанию содействия украинцам ещё больше сокращают свои запасы вооружения», — пояснил он.

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Обозреватель напомнил, что в мае 2022 года конгресс принял законопроект о дополнительных ассигнованиях на поддержку Украины, в 110 раз увеличив лимит средств, которые можно выделить в рамках особых президентских полномочий — с $100 млн до $11 млрд в год.

Потоки оружия



Действительно, администрация Байдена продолжает поставки различных видов вооружений на Украину. Очередной пакет военной помощи на общую сумму до $400 млн был одобрен 8 июля. Соответствующее распоряжение президента США было обнародовано на сайте Белого дома.

Тогда же высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга рассказал, что пакет включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Вместе с ними общее количество комплексов HIMARS в распоряжении украинских сил достигнет 12, подчеркнул чиновник.

Кроме того, США поставят Украине 1 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Представитель Пентагона заявил, что эти снаряды относятся к новому типу боеприпасов и обладают повышенной точностью.

Также в американском Минобороны сообщили, что за период пребывания у власти администрации Джо Байдена Вашингтон предоставил Украине военной помощи на сумму около $8 млрд.

Согласно данным оборонного ведомства, США передали Киеву более 1,4 тыс. ПЗРК Stinger, более 6,5 тыс. противотанковых комплексов Javelin, 126 гаубиц калибра 155 мм и 411 тыс. снарядов к ним, два зенитных ракетных комплекса NASAMS, 20 вертолётов Ми-17, несколько сотен военных автомобилей Humvee, 200 бронетранспортёров M113, более 10 тыс. единиц стрелкового оружия и гранатомётов, противопехотные мины M18A1 Claymore, пластиковую взрывчатку C-4 и другое вооружение и военное оборудование.

Пентагон

Gettyimages.ru

Беспрецедентный объём средств, направляемых властями США киевскому режиму, неоднократно подвергался критике в американских СМИ. Так, обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон ещё в мае осудил выделение украинской стороне десятков миллиардов долларов, вместо того чтобы направить их на борьбу с системными проблемами страны.

«Вместо этого ваши представители в Вашингтоне только что проголосовали за то, чтобы отправить ещё $40 млрд украинским олигархам, подкупившим сына президента. Именно это и произошло, и это лишь очередной чек, который выписал им конгресс. Прибавьте сюда ещё примерно $14 млрд, которые они уже потратили на Украину. Таким образом, сейчас общая сумма превышает $54 млрд. Много ли это? Для сравнения: это больше, чем мы в среднем тратили в год на войну в Афганистане — войну, которая началась после прямого нападения на США», — заявил Карлсон.

Достижение целей

В Москве неоднократно подчёркивали, что накачка Украины вооружением не помешает России достичь своих целей в ходе спецоперации. Кроме того, в МИД и Минобороны РФ предупреждали, что любой транспорт НАТО, прибывающий на Украину с оружием, будет рассматриваться как законная цель для поражения.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, продолжая поставки оружия, Соединённые Штаты «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь».

«США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — сказал Песков в начале июня, комментируя планы Вашингтона по поставкам Украине реактивных систем залпового огня.

Также он напомнил о негативных последствиях возможного применения западного оружия по целям на территории России и подчеркнул, что эти поставки лишь затягивают конфликт.

«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, каждый раз более современным, не меняет параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты, но просто доставят больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках стран, которые туда поставляют оружие», — отметил Песков.

Деньги на ветер



Изменение характера военной помощи США киевскому режиму, о котором сообщают американские СМИ, может быть связано с прогрессом российской спецоперации, считает военный обозреватель Александр Хроленко.

«С оказанием военной помощи не всё так однозначно. Но заслуживает внимания связь доминирования российских войск и цепи поражений ВСУ в Донбассе: возможно, они привели к тому, что здравомыслящие представители Белого дома могли принять решение изменить характер этой помощи Киеву», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Никто не желает выбрасывать американские деньги просто так, без какой-либо отдачи. Всякие инвестиции рассчитаны на определённые результаты. Если речи нет не то что о контрнаступлении, но даже об успешной обороне, то вкладывать в это деньги смысла нет», — подчеркнул Хроленко.

Он также выразил мнение, что сейчас Вашингтон продолжает передавать Киеву оружие уже «по инерции».

«Если тенденция неуспеха украинских войск сохранится, то будет наблюдаться сначала замедление, а в перспективе прекращение военной и финансовой помощи. Для этого будет выбран удобный предлог: например, перепродажа этого оружия в страны Ближнего Востока, Азии или Африки», — пояснил обозреватель.

Погрузка американских вооружений

© AP Photo/Alex Brandon

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов полагает, что вопрос о характере военно-материальной помощи Киеву напрямую зависит от внутриполитической ситуации в США.

«Смена тактики по предоставлению помощи Киеву — это попытка сохранить лицо на фоне шквала критики. Выделение средств общим объёмом более чем $50 млрд Украине не соответствует запросу американского общества на фоне всех внутренних проблем в США, на которые можно было бы потратить эти деньги. Американские элиты используют украинскую повестку для повышения своих рейтингов и укрепления позиций и тратят на это реальные деньги из бюджета», — заявил аналитик.

Он предположил, что сейчас власти США будут меньше информировать население о помощи Украине и меньше акцентировать на ней внимание.

«Американцы устали от Украины, устали от этой повестки. Им гораздо интереснее, что скажут о положении дел в стране и какие обещания демократы дадут перед предстоящими в ноябре выборами в конгресс. Не исключено, что Демпартия США и команда Байдена не смогут сохранить лидерство, учитывая низкий рейтинг президента», — подчеркнул собеседник RT.

Чем успешнее российские силы будут справляться с американскими системами HIMARS и другим оружием, тем острее будет вставать вопрос о необходимости продолжения военной помощи украинским силам в Вашингтоне, добавил Михайлов.

«Рано или поздно американцы задумаются о денежных потерях, если эти комплексы и другое оружие не приведут к перелому в боевой обстановке, который обещала украинская сторона. Тогда эта помощь будет сокращаться или будет представлена в других объёмах с изменённым составом поставляемого вооружения», — заключил эксперт.