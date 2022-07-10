WP: в конгрессе США обеспокоены, в чьи руки может попасть отправленное на Украину оружие

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Соединённые Штаты направят украинской армии дополнительные вооружения на $400 млн, среди которых будут высокоточные дальнобойные орудия, однако некоторые конгрессмены считают, что Пентагон не уверен в том, в чьи руки оно попадёт в конечном итоге.

Об этом пишет The Washington Post.

«Если не полностью, то юридически слепы мы в том, что касается вопросов, насколько хорошо используется оборудование, как быстро тратятся боеприпасы, утекают ли они на чёрный рынок, оказывает ли Министерство обороны покровительство кому-либо», — приводит автор статьи слова депутата Майкла Уолца.

Сами американские военные при этом отмечают, что после отправки оружия информацию они получают уже от украинских коллег, на чью прозрачность рассчитывают.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.

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