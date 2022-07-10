WP: в конгрессе США обеспокоены, в чьи руки может попасть отправленное на Украину оружие
Об этом пишет The Washington Post.
«Если не полностью, то юридически слепы мы в том, что касается вопросов, насколько хорошо используется оборудование, как быстро тратятся боеприпасы, утекают ли они на чёрный рынок, оказывает ли Министерство обороны покровительство кому-либо», — приводит автор статьи слова депутата Майкла Уолца.
Сами американские военные при этом отмечают, что после отправки оружия информацию они получают уже от украинских коллег, на чью прозрачность рассчитывают.
Подробнее — в переводе материала ИноТВ.
Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.