«Оружие из США для уничтожения городов Донбасса»: посольство РФ обвинило Вашингтон в затягивании конфликта на Украине

Власти США отправляют на Украину оружие, в том числе РСЗО HIMARS, чтобы любыми средствами затянуть конфликт. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне. Дипломаты назвали несостоятельным тезис высокопоставленных представителей США о том, что поставляемое оружие используется украинской армией исключительно в оборонительных целях. В дипмиссии отметили, что ВСУ постоянно ведут обстрелы Донецка, в том числе с применением снарядов стандарта НАТО.

Власти США намерены затянуть конфликт на Украине любыми средствами, заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя решения американских властей о поставке вооружений Киеву.

«Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину ещё четырёх РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», — говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты также назвали несостоятельным тезис высокопоставленных представителей США о том, что поставляемое оружие используется украинской армией исключительно в оборонительных целях.

«Киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединённых Штатов для уничтожения городов Донбасса», — отметили в дипмиссии.

Как подчеркнули дипломаты, ВСУ продолжают наносить целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка, в том числе с применением снарядов стандарта НАТО калибра 155 мм. В результате, отметили в посольстве, каждый день в столице ДНР гибнут люди.

«На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла десятилетняя девочка Вероника Бадина. В Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибли более 150 детей», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что Российская Федерация намерена положить конец террору киевского режима, тогда как действия Соединённых Штатов не приближают мир, а подталкивают Киев к новым преступлениям.

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Вечером 8 июля Вашингтон объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $400 млн. Как заявили в Пентагоне, Киев получит ещё четыре ракетные системы залпового огня HIMARS, с учётом которых количество таких машин на Украине достигнет 12. Кроме того, в новую партию военной помощи войдут 155-мм снаряды нового типа, три тактических автомобиля, системы контрбатарейной борьбы, запасные части и другое оборудование.

Как следует из публикации Пентагона, администрация Байдена направила Украине военной помощи на сумму $8 млрд. Только за последние три недели объём выделенных на помощь средств достиг $2,2 млрд.

В предшествующие поставки Киеву вошли, в частности, 126 гаубиц калибра 155 мм и более 400 тыс. снарядов к ним, более 6,5 тыс. комплексов Javelin и 1,4 тыс. установок Stinger, 200 бронетранспортёров M113, 20 вертолётов Ми-17, свыше 700 барражирующих боеприпасов Switchblade и другое оборудование.

РИА Новости сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, что в США планируют поставки вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

Отметим, что ВСУ обстреливают территорию Донбасса в том числе с использованием западных комплексов калибра 155 мм. В частности, в начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что для ударов по Донецку ВСУ начали использовать американские буксируемые гаубицы М777. По его словам, этот вид артиллерии был задействован при обстреле спальных районов столицы ДНР.

Впоследствии глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что поставляемые Киеву странами Запада образцы оружия применяются в качестве средств устрашения мирного населения Украины. Как подчеркнул министр, западные государства должны осознавать свою ответственность за государственный террор властей Украины, который приводит к гибели гражданских.

«Западные страны должны, конечно, осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкуют Зеленский и его команда. Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей прежде всего в Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения в качестве средств устрашения», — сказал Лавров 6 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.