Посольство России: США намерены затянуть конфликт на Украине новыми поставками оружия
«Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину ещё четырёх РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», — говорится в сообщении дипмиссии.
Дипломаты назвали несостоятельным тезис высокопоставленных представителей США о том, что поставляемое оружие используется украинской армией исключительно в оборонительных целях.
Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Представительница американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».