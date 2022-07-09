Посольство России: США намерены затянуть конфликт на Украине новыми поставками оружия

Власти США отправляют на Украину новое оружие, включая смонтированные на колесном шасси комплексы РСЗО HIMARS, чтобы затянуть конфликт любыми средствами, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину ещё четырёх РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», — говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты назвали несостоятельным тезис высокопоставленных представителей США о том, что поставляемое оружие используется украинской армией исключительно в оборонительных целях.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представительница американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».