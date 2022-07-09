В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли территорию республики за сутки 38 раз

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что за сутки украинские войска обстреляли ДНР 38 раз, выпустив 218 боеприпасов.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм. На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что всего украинские войска за сутки выпустили 218 единиц различных боеприпасов.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что в Донецкой Народной Республике пять военнослужащих погибли и ещё 14 получили ранения за сутки.