В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих за сутки

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В Донецкой Народной Республике пять военнослужащих погибли и ещё 14 получили ранения за сутки. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.
В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих за сутки
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло пятеро и четырнадцать защитников Донецкой Народной Республики получили ранения», — говорится в заявлении в Telegram.

В Народной милиции добавили, что украинские военные выпустили по территории республики более 130 снарядов.

Ранее мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских войск пострадали десять человек.

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