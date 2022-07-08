В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих за сутки

В Донецкой Народной Республике пять военнослужащих погибли и ещё 14 получили ранения за сутки. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло пятеро и четырнадцать защитников Донецкой Народной Республики получили ранения», — говорится в заявлении в Telegram.

В Народной милиции добавили, что украинские военные выпустили по территории республики более 130 снарядов.

Ранее мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских войск пострадали десять человек.