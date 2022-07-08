Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до десяти
- РИА Новости
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«Число раненых мирных граждан в пятом квартале (жилмассив Солнечный) увеличилось до десяти человек», — заявил он в своём Telegram-канале.
Ранее Приходько сообщил о четырёх пострадавших в результате обстрела города со стороны украинских войск.
Также представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстрелах Кировского и Петровского районов Донецка со стороны ВСУ.