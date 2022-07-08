Украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстрелах Кировского и Петровского районов Донецка со стороны ВСУ.
Украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Марьинка — город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении

Также со стороны Марьинки было выпущено пять снарядов калибром 155 мм по Кировскому району Донецка.

Ранее сообщалось, что за сутки украинские войска обстреляли восемь населённых пунктов в ДНР 44 раза, выпустив 137 боеприпасов.

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