Украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
- РИА Новости
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Марьинка — город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
Также со стороны Марьинки было выпущено пять снарядов калибром 155 мм по Кировскому району Донецка.
Ранее сообщалось, что за сутки украинские войска обстреляли восемь населённых пунктов в ДНР 44 раза, выпустив 137 боеприпасов.