В ДНР заявили, что ВСУ за сутки обстреляли республику 44 раза
- РИА Новости
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«За истёкшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм. На Ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 122 мм. На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что всего украинские войска за сутки выпустили 317 единиц различных боеприпасов.
Ранее в ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле ВСУ села Красная Поляна.