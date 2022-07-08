В ДНР заявили, что ВСУ за сутки обстреляли республику 44 раза

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что за сутки украинские войска обстреляли восемь населённых пунктов в ДНР 44 раза, выпустив 137 боеприпасов.

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм. На Ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 122 мм. На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Отмечается, что всего украинские войска за сутки выпустили 317 единиц различных боеприпасов.

Ранее в ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле ВСУ села Красная Поляна.