Полянский: Россия продолжит поднимать в ООН тему распространения оружия с Украины

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24» заявил, что Москва продолжит поднимать в ООН вопрос распространения по миру оружия, поставляемого Украине Западом.
Полянский: Россия продолжит поднимать в ООН тему распространения оружия с Украины
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Он отметил, что многие наблюдатели и обозреватели говорят, что украинское оружие всплывает в других частях света.

«Конечно, эту тему мы будем продолжать поднимать при удобном случае», — цитирует его ТАСС.

Полянский добавил, что пока в повестке нет заседания по Украине в ближайшей перспективе.

«Но если будет и если будет какой-то повод его созвать, то мы обязательно эту тему будем поднимать, потому что это действительно большая угроза для всего мира», — заявил он.

По его словам, западные коллеги стараются относиться к этой теме «недолжным образом или попросту её не замечать».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.

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