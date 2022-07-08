Полянский: Россия продолжит поднимать в ООН тему распространения оружия с Украины
- © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Он отметил, что многие наблюдатели и обозреватели говорят, что украинское оружие всплывает в других частях света.
«Конечно, эту тему мы будем продолжать поднимать при удобном случае», — цитирует его ТАСС.
Полянский добавил, что пока в повестке нет заседания по Украине в ближайшей перспективе.
«Но если будет и если будет какой-то повод его созвать, то мы обязательно эту тему будем поднимать, потому что это действительно большая угроза для всего мира», — заявил он.
По его словам, западные коллеги стараются относиться к этой теме «недолжным образом или попросту её не замечать».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.