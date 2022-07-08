«С логистикой большие проблемы»: как США намерены ускорить передачу Украине западного оружия

Вашингтон и Киев скоординировали свои шаги по ускорению поставок в республику тяжёлого вооружения от Соединённых Штатов и других партнёров, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Как сообщили впоследствии в Пентагоне, США и другие государства синхронизируют свои усилия, чтобы как можно быстрее передать оружие ВСУ. Речь, в частности, идёт о работе Международной группы по координации стран-доноров при Европейском командовании американских ВС. Впрочем, по мнению экспертов, несмотря на совместные усилия Белого дома и киевского режима, существенной интенсификации оружейного импорта на Украину ожидать не приходится. Аналитики напоминают, что в текущих реалиях украинская армия испытывает значительные трудности в сфере логистики.

Вашингтон и Киев согласовали свои шаги по ускорению поставок на Украину тяжёлого вооружения от Соединённых Штатов и других стран. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжёлого вооружения со стороны США и других партнёров», — написал он в своём Twitter после разговора с госсекретарём Энтони Блинкеном.

Как информировала впоследствии пресс-служба Пентагона, США вместе с другими государствами синхронизируют свои действия, чтобы как можно быстрее передать оружие ВСУ.

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«Это задача Международной группы по координации стран-доноров при Европейском командовании Вооружённых сил США. Группа координирует усилия стран-доноров со всего мира, направленные на обеспечение Украины необходимыми военными средствами», — говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, одна из задач упомянутой структуры — «объединение средств».

«Страны-доноры могут предлагать модели одной и той же системы, но их версии могут различаться. Ствол может быть предоставлен одной страной-донором, шасси — другой, а боеприпасы — третьей. Четвертая или пятая страна-донор могут обеспечивать транспортировку системы. Суть в том, чтобы в кратчайшие сроки передавать украинским военным работающую систему», — пояснили в Пентагоне.

В ведомстве также сообщили, что в рамках этой группы ведётся работа по переводу интерфейса вооружений, руководства к ним «и спецификации по их обслуживанию» с разных языков на украинский.

Кроме того, структура координирует усилия по обучению представителей ВСУ на Западе.

«Объёмы вооружений и боеприпасов советских времён, которые используют украинские солдаты, ограниченны, и вооружённые силы страны переходят на более современные системы вооружений, которые отвечают стандартам НАТО. Это предполагает обучение (по их эксплуатации. — RT), и группа координирует деятельность по подготовке украинских солдат на Западе», — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Пентагон

Gettyimages.ru

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Wall Street Journal сообщил, что ВСУ уже переданы девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов. Однако, по его словам, Украине требуются ещё десятки таких пусковых установок.

«В надежде затянуть конфликт»

Напомним, 3 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями СМИ, что ускорение поставок западного оружия позволит ВСУ «иметь огневое преимущество».

«Тогда будем оказывать более сильное давление на Россию в этом направлении», — подчеркнул он.

Позже в тот же день во время своего обращения к гражданам страны Зеленский пообещал укрепить позиции ВСУ за счёт наращивания оружейных поставок.

Позже, 5 июля, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что Запад уже доставил на Украину более 28 тыс. т военных грузов.

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«Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружений киевскому режиму», — констатировал Шойгу.

Впрочем, по его словам, часть оружия, поставляемого западными странами на украинские территории, попадает на чёрный рынок и «расползается по Ближневосточному региону».

О подобных прецедентах сообщали и в Киеве. Как заявил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник в эфире телеканала «Украина-24», ведомство выявило неоднократные случаи продажи поступающей из западных стран продукции военного назначения.

Эту информацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда я говорю о том, что поступающее на Украину западное оружие и наёмники станут частью чёрного рынка ЕС, киевский режим заходится в истерике. Что, интересно, они сделают с Вадимом Мельником? Расстреляют во дворе, как украинского переговорщика Дениса Киреева?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Захваченное у ВСУ вооружение западных стран

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Как отметила со своей стороны в комментарии РИА Новости бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски, ВСУ не смогли эффективно применить многие виды западного оружия и техники.

«Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих. — RT), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», — сказала она.

«Целый ряд сложностей»

Эксперты сомневаются, что усилия Киева и Вашингтона приведут к значительному ускорению поставок западного оружия на Украину, поскольку в процессе логистики возникает множество проблем.

«Всё не так легко, как может казаться киевскому режиму. Поставки западных вооружений в страну сопряжены с целым рядом сложностей. В результате часть оружия уходит в третьи страны, часть уничтожается по дороге к линии боевого соприкосновения, а то, что доезжает, долго на поле боя не живёт», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

Напомним, 6 июля в Минобороны РФ сообщили об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования двух пусковых установок американской системы залпового огня HIMARS в ДНР и двух складов боеприпасов к ним.

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При этом, как подчеркнул Леонков, в ВСУ очень часто не знают, как пользоваться западным оружием.

«Очень немногие украинские военные могут хоть как-то применять такие вооружения. США и западные страны проводят соответствующее обучение, однако это ускоренные курсы для ВСУ, за время которых невозможно научиться эффективно использовать военную технику Запада. В результате украинские военные не стали мастерами артиллерийского огня. Были отмечены поломки оружия, в частности гаубиц М777, и возврат его на ремонт в Европу», — говорит аналитик.

При этом он допускает, что интенсивность поставок вооружений на Украину со временем сократится.

«Байден неслучайно говорил о беседе Вашингтона с 50 странами, которые по её итогам пообещали предоставить Киеву вооружения. В данном случае Соединённые Штаты пытаются самоустраниться, переложив ответственность за поставки на своих союзников. Но партнёры Вашингтона не торопятся заваливать Киев оружием, опасаясь лишиться собственных запасов», — отметил он.

В комментарии RT эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин спрогнозировал, что США и их союзникам будет всё сложнее наращивать поставки тяжёлого вооружения на Украину, учитывая, что многие логистические цепочки уничтожаются российскими ВС.

«Увеличивать объёмы таких поставок Западу будет непросто. Но даже если Вашингтону и его партнёрам удастся переправить на Украину значительное количество оружия, ВСУ вряд ли смогут использовать его потенциал в полной мере, поскольку большая часть опытных украинских военных уже выбыла из строя. Сейчас в ВСУ в основном попадают по мобилизации, и такой контингент мало что знает об использовании западных систем», — отметил аналитик.

Украинский военный с американским оружием в руках

AP

Заявления главы МИД Украины о планах по наращиванию оружейного импорта Костикин называет «пиар-акцией».

«Такие лозунги нужны украинской стороне для поднятия собственного боевого духа, для внутреннего потребителя в ВСУ», — считает он.

С его точки зрения, поставки западного оружия Киеву не способны помешать России выполнить её задачи в рамках спецоперации.