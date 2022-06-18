«Не будет бесплатно»: как курс Байдена в отношении Украины влияет на внутриполитическую ситуацию в США

Президент США Джо Байден заявил, что помощь Киеву якобы отвечает интересам Соединённых Штатов, несмотря на то что рядовым американцам придётся заплатить определённую цену за участие в судьбе Украины. Тем не менее Байден признал, что граждане США вряд ли осознают, что поставлено на кон в украинском вопросе, и в нынешней ситуации пытаются «решить самые базовые вопросы». Между тем американские СМИ констатируют, что рекордная инфляция и рост цен на бензин наносят всё больший урон благосостоянию жителей Америки. По мнению экспертов, увлечённость Вашингтона геополитическими процессами серьёзно сказывается на внутриполитической ситуации в стране.

США не могли оставить без реакции ситуацию вокруг Украины. Об этом в интервью агентству The Associated Press (AP) заявил американский президент Джо Байден.

«Я — президент США. Здесь дело не в моём политическом выживании. Дело в том, что лучше для страны (США. — RT). Кроме шуток… Что случится, если самая мощная сила, НАТО, организационная структура, которую мы построили, проигнорировала бы российскую агрессию?» — сказал глава Белого дома.

По его мнению, если бы США позволили России действовать так, как она хочет, это якобы создало бы угрозу НАТО и «всё было бы намного плачевнее».

«Боюсь, что дальше мы увидели бы хаос в Европе. Мы увидели бы, вероятно, что они (Россия. — RT) стали бы продвигаться дальше… Так что, если представить, что США остались бы в стороне, то какие мысли появятся у Китая насчёт Тайваня? Какие мысли появятся у Северной Кореи насчёт ядерного оружия?» — развил свою мысль Байден.

При этом, по его словам, он предупреждал граждан США, что за оказание помощи Украине «нужно будет заплатить».

«Я ясно дал понять: в том, что касается помощи Украине и организации (усилий. — RT) НАТО в целях оказания помощи Украине, что это будет иметь свою цену… Это не будет бесплатно, но альтернатива не делать ничего была хуже», — заявил Байден.

Вместе с тем он признал, что американская общественность вряд ли понимает, «что поставлено на кон» на Украине, так как рядовые американцы «попросту пытаются понять, как им прокормить себя, как позаботиться о детях, оплатить их обучение — решить самые базовые вопросы». Однако, по его мнению, Соединённые Штаты не могут пренебрегать внешней политикой.

«Я бы сказал американскому народу, что я всю свою карьеру занимался внешней политикой. Я убеждён, что, пусти мы действия России и Путина на самотёк, он не остановился бы», — заявил Байден.

Президент США Джо Байден

Gettyimages.ru

Перед лицом вызовов

Тем временем американские СМИ отмечают, что вовлечённость руководства США в украинскую ситуацию и санкционные меры, принимаемые им для оказания давления на Россию, всё сильнее бьют по экономике самих США и благосостоянию простых американцев. Так, издание The American Conservative в статье от 14 июня утверждает, что из-за антироссийских рестрикций сложные времена настали для сельского хозяйства в самих США, так как фермеры столкнулись с невероятным ростом цен на удобрения и топливо.

В свою очередь, газета The Washington Times вышла 15 июня со статьёй о том, что высокая инфляция и скачки цен на бензин «начали сильно бить по отдельным гражданам, а также семьям, находящимся на нижнем уровне шкалы распределения доходов, вынуждая их в массовом порядке обращаться в продовольственные банки и другие благотворительные организации».

Вместе с тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что в американском руководстве зреет осознание того, насколько негативно санкции против РФ влияют на экономику самих США. В связи с этим агентство отмечает, что, несмотря на отсутствие намерений ослабить нынешние санкции, у администрации Белого дома всё же появилось понимание, что ограничения нанесли США намного больше сопутствующего ущерба, чем ожидалось.

При этом наличие проблем в виде рекордной инфляции в 8,6%, а также взлетевших цен на топливо в руководстве США признают. Однако обвинять в них Вашингтон предпочитает Россию. Так, Джо Байден, выступая 10 июня с речью в Лос-Анджелесе, назвал причиной повышения потребительских цен некий «налог Путина».

Американский фермер

Gettyimages.ru

При этом в России неоднократно указывали на то, что санкции, вводимые Западом, наносят ущерб самим авторам рестрикций. Об этом, в частности, в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативные последствия — в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы — уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти», — подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT отметила, что антироссийские рестрикции бумерангом ударили и по США, и по их союзникам.

«Я уверена, что последствия для Евросоюза Вашингтон просчитывал, и эти последствия его устраивают… Но вот ударить по самим себе — это, я думаю, результат грубейших просчётов и ошибок тех самых идеологов, которые стоят за санкционной политикой в Вашингтоне», — сказала она.

В ходе пленарного заседания на ПМЭФ 17 июня Владимир Путин назвал «безумными» и «бездумными» санкции против России: «Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов».

«Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось», — указал российский лидер.

Угроза властям

По мнению экспертов, в какой-то степени США действительно не могли не вмешаться в украинскую ситуацию, однако причиной этому служат иные мотивы, а никак не забота о безопасности союзников и мировой общественности.

«Современная Украина, какой мы её наблюдаем последние восемь лет, является американским антироссийским проектом, в который было вложено колоссальное количество средств. И этот инструмент, который призван создавать постоянные проблемы для России, США очень важен. Поэтому их вовлечённость в нынешние события можно трактовать как попытку защитить свои инвестиции», — пояснил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Также по теме «Оказались обоюдоострыми»: почему в США заговорили о чрезмерности санкций против России В США допустили, что применение антироссийских санкций может стать избыточным. Как заявил замглавы Минфина страны Уолли Адейемо,...

По его словам, фокус внимания на внешнеполитических вопросах, а не на внутренних проблемах — традиционная тактика США, которая обусловлена преследованием не только геополитических, но и экономических целей.

«Эти цели связаны с применением недобросовестной конкуренции, захватом рынков и ресурсов. И поддержка отдельных «демократий», участие в организации «цветных революций» — это всё инструменты этой недобросовестной конкуренции. Конкретно Украина Соединённым Штатам сейчас нужна, чтобы выкинуть Россию с европейского рынка. И в погоне за этой целью США закрывают глаза на множащиеся проблемы внутри самих себя», — добавил аналитик.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев предположил, что для преодоления общественного недовольства и в попытке удержаться у власти правящая верхушка в Вашингтоне может пойти на ещё большее обострение ситуации вокруг Украины и дальнейшую эскалацию в отношениях с Россией, вплоть до повторения Карибского кризиса.

«Такое балансирование вокруг военной ситуации является единственным способом для демократов, чтобы оставаться на плаву. Тут Байден ведёт себя не как президент, а как главнокомандующий, вокруг которого, по его задумке, страна должна сплотиться, забыв о внутриполитических разногласиях. И я допускаю, что из-за этого американская экономика к ноябрю может оказаться в рецессии», — сказал в интервью RT Васильев.

Однако, по мнению эксперта, несмотря на недовольство американской общественности, Белый дом и дальше продолжит делать ставку на Украину и пытаться «продавать» её своим согражданам как место, где якобы решается геополитическая судьба США.

«Сегодня у партии нет практически никаких шансов удержать конгресс. И вполне допустимо будет сказать, что в принципе на карьере Байдена можно поставить крест, поскольку республиканцы, завладев большинством кресел, будут блокировать любые его внешние и внутренние инициативы. И если потеря контроля над конгрессом произойдёт, можно будет уже говорить о бесконтрольности законодательной ветви власти. К тому же республиканцы могут запустить процесс импичмента, а это нанесёт колоссальный удар по Демократической партии», — резюмировал Васильев.