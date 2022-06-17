«Вечно откладывать не удастся»: почему в России заявили о неизбежности обсуждения договора СНВ-III с Вашингтоном

Избежать обсуждения дальнейшего статуса договора по контролю за стратегическими вооружениями СНВ-III между Россией и США не удастся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта тема очень важна не только для народов двух стран, но и для глобальной безопасности. Ранее в Госдепе США заявили, что переговоры по стратегической безопасности могут возобновиться после того, как Москва покажет свою «добросовестность». По мнению экспертов, Вашингтон надеется воспользоваться геополитической ситуацией, чтобы перезаключить договор на более выгодных для себя условиях.

Вопрос дальнейшей судьбы договора СНВ-III касается безопасности всего мира, поэтому нельзя отказываться от его обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

«Это та тема, обсуждения которой нельзя избежать. Можно, конечно, как страус, пытаться зарывать голову в песок, ссылаясь на специальную военную операцию, но именно Россия и США должны обсуждать эту тему. Обсуждать нужно было вчера. И это обсуждение важно не только для народов наших двух стран, но и для всего мира, для глобальной безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, СНВ-III (также известный как ДСНВ — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) остаётся последним из действующих соглашений по контролю за стратегическими вооружениями, заключённых между Россией и США после окончания холодной войны.

Этот договор был подписан в 2010 году главами государств Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он предусматривал взаимное сокращение ядерных зарядов до 1550 единиц для каждой из сторон, а числа развёрнутых носителей — до 700 единиц.

Срок действия соглашения истекал в феврале 2021 года. Однако администрация 45-го президента США Дональда Трампа при обсуждении дальнейшей судьбы договора выдвигала заведомо невыполнимые требования, в частности требовала включения в него Китая.

После прихода в Белый дом администрации Джо Байдена Россия и США оперативно приняли решение продлить ДСНВ на пять лет. При этом, как отметили в российском МИД, договор был продлён без каких-либо дополнений и изменений.

После этого дальнейшая судьба СНВ-III обсуждалась на переговорах между Россией и США по гарантиям безопасности, которые прошли в Женеве в январе 2022-го.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен в Женеве

AP

По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, на консультациях были затронуты вопросы о том, что последует за истекающим в 2026 году ДСНВ: «Какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности».

При этом дипломат отмечал, что тема СНВ-III не была основной на этих переговорах и что у сторон нет понимания, когда может состояться заседание совместной комиссии по работе над соглашением.

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Вместе с тем 8 апреля МИД РФ опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США. По информации внешнеполитического ведомства, Вашингтон на 101 единицу превысил показатели, заложенные в СНВ-III в части, касающейся общего числа развёрнутых и неразвёрнутых носителей ядерных зарядов (800).

«Заявленный США показатель... достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н... Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт», — подчеркнули в МИД.

В свою очередь, США возлагают на Россию вину за отсутствие прогресса в вопросах стратегической стабильности. По словам помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Мэллори Стюарт, Москва якобы отвергла предложения Вашингтона, после чего начала военную операцию на Украине. Теперь для возобновления переговоров Россия должна проявить «добросовестность», заявила Стюарт на минувшей неделе, выступая на форуме по контролю за вооружениями.

«Мне кажется, если бы был какой-то способ с их стороны выразить добросовестность, если бы был какой-то способ обозначить, что диалог будет более весомым, чем просто очередная встреча в Женеве, то мы могли бы рассмотреть какую-нибудь возможность (переговоров. — RT)», — сказала чиновница.

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По словам помощника госсекретаря, из-за продолжающейся спецоперации на Украине якобы очень сложно понять, как в Вашингтоне могут рассчитывать, что их дипломатические усилия будут всерьёз восприняты в Москве.

Кроме того, Стюарт допустила, что для укрепления своих переговорных позиций при обсуждении вопросов стратегической безопасности США могут прибегнуть к рестрикциям.

«Если санкции как-то помогут нам вести добросовестный диалог, в таких целях они будут полезны. Мы видели, что санкции показали некоторую эффективность в других местах, именно в плане того, чтобы заставить стороны обсудить, что нужно сделать, чтобы изменить, снять или допустить какие-либо исключения в режиме санкций, так что будем надеяться, что их можно будет таким образом использовать на благо, но будущее покажет», — пояснила представитель Госдепа.

При этом ранее Стюарт заявила, что США заинтересованы в сохранении предусмотренных СНВ-III лимитов на российские ядерные арсеналы и после 2026 года. По её словам, Вашингтон намерен добиться ограничений для новых ядерных систем, разрабатываемых РФ, а также уже имеющихся ядерных вооружений.

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Несмотря на позицию США, в Вашингтоне должны осознавать, что вопрос продления СНВ-III и контроля за стратегическими вооружениями имеет первоочерёдную важность и не предусматривает попыток торга или поиска явной выгоды, отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Нужно всегда понимать, что если ты играешь не по правилам, то не по правилам будут играть и твои противники. США привыкли начинать боксёрский поединок, но потом делать из него дворовую драку. Но настоящий мир не позволяет переходить эти границы и рамки. И Россия является той стороной, которая пытается сдерживать эти рамки и оставаться в тех правилах, которые были созданы уже довольно давно. Поэтому здесь есть два варианта: либо садиться за стол переговоров и договариваться, либо близоруко полагать, что вы можете односторонне нарушать эти договорённости», — считает эксперт.

Однако, судя по заявлениям официальных лиц США, создаётся впечатление, что Вашингтон попытается получить в результате этих переговоров какой-либо стратегический перевес, для чего намеренно затягивает процесс, полагает Судаков.

«Проблема в том, что они пытаются отложить обсуждение в долгий ящик, но вечно откладывать это не удастся, и от затягивания процесса им сложно будет получить какую-либо выгоду», — считает политолог.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков в разговоре с RT отметил, что, несмотря на первоочерёдную важность вопроса контроля над стратегическими вооружениями для США, в нынешней ситуации Вашингтон пытается предпринять попытку пересмотра ДСНВ на более выгодных для себя условиях.

«США рассматривают ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, как некую возможность получить более выигрышные позиции на переговорах как с Россией, так и с Китаем. Собственно, поставки вооружений Украине говорят о том, как США понимают ведение противоборства в так называемой серой зоне: не ввязываясь в прямой конфликт с Россией, они пытаются её ослабить. Делается это исключительно для того, чтобы получить для себя преференции на будущих переговорах. Американцы понимают, что переговоры нужны, потому что альтернатива — это глобальный вооружённый конфликт. Его американцы хотят избежать, именно исходя из своих интересов, поскольку у них нет подавляющего превосходства. Без этого США не хотят ввязываться в какое-то серьёзное обострение отношений», — полагает эксперт.

Будущее СНВ-III и всей системы контроля за вооружениями будет зависеть от того, насколько адекватно политики в Вашингтоне представляют себе будущий миропорядок и насколько амбиции сохранить глобальное лидерство будут увязаны с политическими реалиями, пояснил Ермаков.

«США, хотят они этого или нет, будут вынуждены признать, что мир давно перестал быть однополярным», — заключил собеседник RT.