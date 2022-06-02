Госдеп: США хотят сохранить лимиты ДСНВ-3 после 2026 года
- РИА Новости
«Мы хотим сохранить лимиты после 2026 года на российские системы, покрываемые СНВ-3. Мы хотим ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает Россия, и хотим покрытия всех российских ядерных вооружений, включая системы театра военных действий», — цитирует её РИА Новости.
Она также назвала важной задачей включение в рамки контроля тактического ядерного оружия.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по безопасности.