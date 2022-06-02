Госдеп: США хотят сохранить лимиты ДСНВ-3 после 2026 года

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Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором СНВ-3 ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года.
Госдеп: США хотят сохранить лимиты ДСНВ-3 после 2026 года
  • РИА Новости

«Мы хотим сохранить лимиты после 2026 года на российские системы, покрываемые СНВ-3. Мы хотим ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает Россия, и хотим покрытия всех российских ядерных вооружений, включая системы театра военных действий», — цитирует её РИА Новости.

Она также назвала важной задачей включение в рамки контроля тактического ядерного оружия. 

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по безопасности.

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