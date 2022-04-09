Посол Антонов выразил надежду на возобновление диалога России и США по безопасности

Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе безопасности.

«Мы создали так много важных юридически обязывающих документов, которые отвечают интересам народов США и России. И мы уже начали стратегический диалог с нынешней администрацией. Но из-за некоторых проблем он сейчас заморожен», — сказал дипломат на онлайн-конференции «Института Шиллера».

Антонов напомнил, что у России и США есть юридически обязывающие документы, как ДНЯО и ДСНВ.

«Мы не должны дать никакой возможности для подрыва этих договоров. Я уверен, что мы обречены сотрудничать с США по всем стратегическим вопросам», — цитирует посла РИА Новости.

Некоторые из таких вопросов — борьба с коронавирусом и с изменением климата, сказал он.

«У нас много общего в том, что касается деятельности в Арктике. Проблема кибербезопасности — это новый вызов безопасности США и России. И мы начали плодотворный диалог по этой проблеме. Я надеюсь, придет время, когда российские и американские эксперты сядут вместе и возобновят плодотворное сотрудничество», — сказал Антонов.

Как ранее отметил замглавы российского МИД Сергей Рябков, ситуация вокруг Украины не имеет отношения к выполнению Россией и США Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.