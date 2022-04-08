Рябков: ситуация вокруг Украины не имеет отношения к выполнению США и Россией ДСНВ

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Ситуация вокруг Украины не имеет отношения к выполнению Россией и США Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: ситуация вокруг Украины не имеет отношения к выполнению США и Россией ДСНВ
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Мы не считаем, что ситуация вокруг Украины имеет отношение к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, Россия по-прежнему рассматривает этот договор как важный инструмент контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности в отношениях с США.

Дипломат подчеркнул, что Москва «неукоснительно выполняет свои обязательства по ДСНВ и внимательно следит за тем чтобы положения договора в полном объёме соблюдали и американцы».

В январе в ходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности затрагивалась тема будущего договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). 

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