Рябков: ситуация вокруг Украины не имеет отношения к выполнению США и Россией ДСНВ
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«Мы не считаем, что ситуация вокруг Украины имеет отношение к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях», — цитирует РИА Новости Рябкова.
По его словам, Россия по-прежнему рассматривает этот договор как важный инструмент контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности в отношениях с США.
Дипломат подчеркнул, что Москва «неукоснительно выполняет свои обязательства по ДСНВ и внимательно следит за тем чтобы положения договора в полном объёме соблюдали и американцы».
В январе в ходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности затрагивалась тема будущего договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).