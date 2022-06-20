«Не соответствует действительности»: почему НАТО в своей новой концепции хочет назвать Россию «угрозой» всему миру

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите альянса, который пройдёт в Мадриде на следующей неделе, участники блока назовут Россию «угрозой безопасности и стабильности» для мира. По его словам, в новом документе будет значиться, что РФ для альянса «больше не партнёр». Эксперты считают заявление Столтенберга о намерении НАТО назвать РФ «угрозой» продолжением того антироссийского курса альянса на экспансию и установление своего господства в мире, который блок проводит последние 30 лет.

НАТО объявит Россию угрозой безопасности для всего мира, стабильности и для самого блока. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag. По его словам, об этом будет заявлено во время саммита НАТО, который пройдёт в Мадриде на следующей неделе, где планируется принять новую стратегическую концепцию альянса.

«Когда мир меняется, меняется и НАТО. А мир стал более опасным. Мы объявим, что Россия больше не партнёр, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста, как НАТО «будет обходиться» с Россией в будущем.

Генсек блока также сообщил, что альянс уже подал «чёткий сигнал Москве, чтобы там не было недопонимания» относительно готовности блока к обороне.

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После этого Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс «будет продолжать поддерживать Украину», однако не считает себя «частью конфликта».

«Мы помогаем стране, но мы не будем посылать военных НАТО на Украину», — сказал глава альянса.

При этом на вопрос журналиста, должны ли на Западе «бояться ядерного оружия» России, Столтенберг заявил, что в НАТО не видят повышения уровня готовности российских ядерных сил.

«Тем не менее бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать: ядерную войну невозможно выиграть, она никогда не должна быть развязана. Наш чёткий сигнал России: НАТО защищает все страны-члены», — сказал генсек альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Olivier Matthys

Ранее, 10 июня, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ рассказал на Копенгагенском саммите демократии, что новая стратегическая концепция НАТО будет отражать эпоху соперничества великих держав. В ней будет признано, что Россия стала «одним из самых важных вызовов» безопасности НАТО в Европе и за её пределами.

Антироссийский путь

Напомним, на сегодняшний момент действует стратегическая концепция НАТО «Активное участие, современная оборона», обнародованная в ноябре 2010 года. В документе указывается, что сотрудничество с Россией для НАТО «имеет стратегическое значение», поскольку оно содействует созданию «единого пространства мира, стабильности и безопасности».

«НАТО не представляет угрозы для России. Наоборот, мы хотим видеть подлинно стратегическое партнёрство между НАТО и Россией, и мы будем действовать соответственно, ожидая от России взаимности», — говорится в действующей стратегии.

В ней также отмечается, что взаимоотношения НАТО и России основаны на целях, принципах и обязательствах, содержащихся в Основополагающем акте Россия — НАТО, подписанном в мае 1997 года.

При этом в августе 2017 года США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), включив в число тех самых противников Россию.

В 2018 году в Вашингтоне был опубликован «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review, NPR), в котором подчёркивалась необходимость «регионального сдерживания» РФ. По мнению составителей документа, российская сторона «должна понять, что любое применение ядерного оружия, пусть и ограниченное, неприемлемо». В то же время в документе декларировалось право Вашингтона на применение своего ядерного арсенала в ответ на «значимую неядерную стратегическую атаку», в частности, если она затронет инфраструктуру, население или командные пункты США и их союзников.

В марте 2021 года новая администрация 46-го президента Соединённых Штатов Джо Байдена обнародовала промежуточное стратегическое руководство страны по нацбезопасности, в котором Россия уже напрямую обозначалась как «угроза» для США, поскольку она якобы решительно настроена «усилить своё глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на мировой арене».

Москва неоднократно опровергала приписываемые ей агрессивные намерения. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «основным врагом США будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере».

«Соответственно, сдерживание России — та же самая цель, та же самая задача: не дать нашей стране возможности на равных конкурировать, на равных в чём-то опережать, на равных в чём-то соперничать, опять же, на международно-правовой, законной основе», — подчеркнула дипломат.

Стоит отметить, что в конце 2021 года и США, и НАТО отказались обсуждать предложенные РФ гарантии безопасности и соответствующие документы, которые, в частности, включали пункт о нерасширении Североатлантического альянса.

«Направлены против России»

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, заявление Столтенберга о намерении альянса назвать Россию «угрозой» является продолжением того антироссийского курса на экспансию и установление своего господства в мире, который НАТО проводит последние 30 лет.

«Угрозу миру на самом деле представляет не Россия, а именно НАТО во главе с США, которые являются в блоке негласным лидером. Альянс проводил в своих интересах не одну крупную военную кампанию на территориях, которые даже не граничат с его странами. Кроме того, блок постоянно расширяет свои ряды и плотнее приближается к рубежам РФ, усиливает своё давление. На очереди — Швеция и Финляндия, которая граничит с Россией. Поэтому заявление Столтенберга о якобы «угрозе» со стороны РФ абсолютно не соответствует действительности», — сказал эксперт в беседе с RT.

Флаги НАТО

Legion-Media

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По словам Шаповалова, для стран НАТО Россия давно является «угрозой и противником» на неофициальном уровне, однако теперь в блоке намерены оформить статус РФ документально.

«Раньше просто это не произносилось публично, но по факту все действия НАТО на протяжении последних десятков лет были направлены против России. Несмотря на то что холодная война завершилась, военный союз не был распущен и начал более прицельно противодействовать РФ», — отметил аналитик.

По мнению Шаповалова, причисляя Россию к «угрозам» всему миру, НАТО демонстрирует своё враждебное отношение к РФ. И если подобные изменения будут внесены в документы альянса, сложные отношения НАТО и России выйдут на новый, уже официальный уровень.

«Это означает, что все маски будут сброшены и антироссийская сущность политики НАТО станет абсолютно открытой», — заявил эксперт.

При этом Шаповалов полагает, что ни США, ни Европа не решатся на прямой вооружённый конфликт с Россией, поскольку у неё есть крайне «мощный сдерживающий фактор».

«Это российский военный потенциал, которым РФ может адекватно ответить на любые угрозы. Но, безусловно, заявление Столтенберга о том, что Россия — это «угроза», и дальнейшие нормативные документы на эту тему приведут к резкой эскалации напряжённости между РФ и блоком и к ещё большему росту антироссийских настроений и милитаризации НАТО», — считает аналитик.

К тому же страны блока продолжат попытки нанести ущерб России за счёт санкций и накачивания Украины оружием, считает Шаповалов.

«Речь идёт, по сути, об опосредованной войне руками представителей ВСУ и о санкционном давлении на РФ. Но дело в том, что враждебные действия, которые предпринимают западные страны против России, вредят самим государствам НАТО. Однако те же страны ЕС имеют подчинённое положение в диалоге с США, а потому вынуждены нести колоссальные убытки из-за антироссийских мер», — уверен эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин высказал мнение, что заявления о «российской угрозе» на Западе и раньше звучали очень часто, однако «риторика не была настолько жёсткой».

«Если до этого в документах стратегического планирования Россия обозначалась в качестве противника США, то теперь это будет зафиксировано в документах не только НАТО, но и его стран-участниц. У блока будет консолидированная позиция в отношении РФ: если она не партнёр, значит, является врагом. Речь идёт о легитимизации пресловутой российской угрозы», — сказал аналитик.

Блохин также считает, что Россия, несмотря на более высокий градус эскалации в случае фиксации в документах НАТО своего нового статуса в виде «угрозы», на деле ничего не потеряет.

«Никаких отношений между сторонами и так уже не было. Блок не захотел услышать Москву и прийти к принятию совместных гарантий безопасности. Более того, против РФ всё время предпринимались недружественные действия со стороны блока. НАТО будет усиливать психологическое давление на Россию, а также наращивать количество жёстких заявлений с целью напугать РФ. Однако начинать прямую конфронтацию с Россией на Западе никто не намерен. Там прекрасно осознают российский военный потенциал и не хотят так рисковать», — заключил эксперт.