«Более конфронтационная фаза»: как развивается ситуация вокруг возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетил с официальным визитом Финляндию и обсудил с президентом страны Саули Ниинистё перспективы членства Хельсинки в блоке. Столтенберг подчеркнул, что в НАТО серьёзно относятся к проблемам безопасности, поднятым Турцией в этом контексте. Вместе с тем генсек блока подчеркнул, что заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО — это «ясный сигнал». По мнению экспертов, заявления Столтенберга говорят о глубоком равнодушии альянса к озабоченностям РФ из-за расширения блока, что ведёт к усилению напряжённости в мире.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил с официальным визитом Финляндию и обсудил с финским президентом Саули Ниинистё перспективы членства страны в Североатлантическом альянсе. Об этом Столтенберг написал в Twitter. Он подчеркнул, что в блоке серьёзно относятся к проблемам безопасности, поднятым Турцией в этом контексте, и пообещал «найти общее направление дальнейших действий».

«Рад встретиться с президентом Ниинистё для обсуждения заявки Финляндии на вступление в НАТО. Мы серьёзно относимся к волнующим Турцию вопросам в области безопасности и будем оставаться в тесном контакте с нашим союзником Турцией, а также с нашими партнёрами Финляндией и Швецией, чтобы найти общее направление дальнейших действий», — отметил генсек НАТО.

Ранее, во время своего выступления на дискуссии в летней резиденции президента Финляндии Култаранте, Столтенберг заявил, что если лидер России Владимир Путин хотел меньшего присутствия НАТО у российских границ, «то получает он ровно противоположное».

«Ещё большее (присутствие. — RT) НАТО. Заявки Финляндии и Швеции на вступление в наш альянс — это ясный сигнал. Агрессия себя не оправдывает. Запугивания не работают. Двери НАТО по-прежнему открыты», — отметил генсек блока.

По его словам, вступление в альянс «сделало бы Финляндию безопаснее», кроме того, «усилило бы также и НАТО». Столтенберг сообщил, что эта страна вместе со Швецией обладает «существенным военным потенциалом».

«Он включает в себя значительные резервы, передовые летательные аппараты, военно-морские силы — и всё это может использоваться совместно с НАТО», — сказал генсек блока.

Как отметил Столтенберг, безопасность Финляндии важна для Североатлантического альянса, а многие союзники по блоку якобы уже дали Хельсинки и Стокгольму «чёткие гарантии безопасности».

«И НАТО сохраняет бдительность. Мы расширяем своё военное присутствие в регионе. И проводим всё больше учений. Прямо сейчас здесь, в регионе Балтийского моря, проходят наши учения Baltops. Совместно в них принимают участие более 45 кораблей, свыше 75 летательных аппаратов и более 7 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов НАТО, а также из Финляндии и Швеции», — заявил Столтенберг.

Он также добавил, что «с нетерпением» ждёт того дня, когда блок сможет принять Финляндию и Швецию в альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Johanna Geron

Кроме того, во время совместной пресс-конференции с Ниинистё генсек НАТО пояснил, что не считает июньский саммит организации в Мадриде дедлайном по приёму двух этих стран в альянс.

В свою очередь, президент Финляндии заявил, что Хельсинки отказывается присоединяться к Североатлантическому альянсу без Швеции. По его словам, если проблемы Стокгольма с Анкарой из-за вступления в НАТО не будут решены, то Финляндия поддержит шведские власти.

Позже Столтенберг направился в Швецию, где во время совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Магдаленой Андерсон приветствовал готовность Стокгольма обсуждать претензии Турции, чтобы получить место в альянсе.

Североатлантические устремления

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО. Против членства этих двух стран в блоке выступила Анкара, мотивируя это тем, что государства не поддерживают антитеррористические действия Турции и не отменяют оружейное эмбарго в отношении неё. Как заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития в начале июня, Анкара не изменит позицию по присоединению Швеции и Финляндии к блоку, пока эти страны не выполнят все требования турецкой стороны.

Позже газета Yeni Şafak сообщила, что Анкара предъявила Хельсинки и Стокгольму десять условий по вопросу вступления этих стран в НАТО. По данным издания, от них требуется в том числе поддержать Турцию в её борьбе с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалами.

Против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО выступил и президент Хорватии Зоран Миланович. Он требует, чтобы сначала был решён вопрос, связанный с реформами избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, что позволило бы хорватскому народу, проживающему в стране, избирать своих национальных представителей в систему госуправления на всеобщих выборах.

При этом Соединённые Штаты и некоторые их союзники по НАТО уже поприветствовали вступление Финляндии и Швеции в блок. 2 июня пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден «выразил решительную поддержку» усилиям Столтенберга по содействию быстрому процессу присоединения Швеции и Финляндии к альянсу.

Свою позицию относительно возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО не раз обозначала и Россия. Так, 6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в этом случае Москву «может касаться только одно» — если включение двух стран в блок «будет создавать прямые угрозы» безопасности России.

«То, что в политическом плане это не сделает ситуацию лучше, по-моему, любому вменяемому политику очевидно», — заявил Лавров.

«Показная индифферентность»

По мнению экспертов, заявления Столтенберга во время визита в Финляндию говорят о том, что в НАТО глубоко равнодушны к опасениям России относительно расширения блока.

«Столтенберг абсолютно недипломатично, даже по-хамски заявляет, что чем больше Москва требует уважения к своей безопасности, тем меньше она её получит. При этом все заверения РФ о том, что в НАТО должны серьёзно относиться к вопросам гарантий безопасности, которые предлагает Россия, в блоке просто не берутся в расчёт, игнорируются», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По его мнению, в этом и заключается «квинтэссенция политики блока».

«Такая показная индифферентность Столтенберга по поводу озабоченности российской стороны о своей безопасности свидетельствует, что НАТО далеко не оборонительный союз. Он хочет расширять своё влияние без учёта интересов других сил в мире и окружить Россию, продвинув свою инфраструктуру к её границам», — сказал эксперт.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также отметил, что слова Столтенберга говорят о цели НАТО по дальнейшей экспансии на восток и продвижении к российским рубежам.

Штаб-квартира НАТО

Legion-Media

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«Генсек НАТО бравирует тем, что Швеция и Финляндия стремятся в альянс. Руководство блока хочет распространить своё влияние на максимальное количество стран», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По мнению Данюка, Североатлантический альянс «халатно относится» к международной стабильности, что разрушает систему глобальной безопасности.

«Мир вступает в более конфронтационную фазу, и присоединение Финляндии и Швеции к НАТО только обострит этот процесс», — считает аналитик.

Кроме того, Данюк назвал «лживыми» слова Столтенберга о том, что Финляндия будет в безопасности, когда вступит в НАТО.

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«Нейтральная позиция Финляндии и Швеции оберегала эти страны от ненужной военной конфронтации с кем бы то ни было, включая Россию. Однако чем активнее Хельсинки и Стокгольм будут продвигать натовские идеи, тем в меньшей степени они могут чувствовать себя в безопасности: если на территории Финляндии и Швеции появятся военные объекты НАТО, то РФ автоматически будет рассматривать это как угрозу», — заявил эксперт.

Схожей позиции придерживается и Шаповалов. По его словам, НАТО — далеко не гарант безопасности в мире, как пытаются представить в блоке.

«Напротив, это главная дестабилизирующая сила в мире. И в том случае, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, фактор угрозы со стороны блока резко возрастёт. И это будет означать усиление напряжённости в первую очередь в Балтийском регионе и в Арктике», — полагает аналитик.

Как пояснил Данюк, Швеция и Финляндия смогут стать частью НАТО лишь при условии, что требования Анкары к этим странам будут выполнены.

«Турция не будет уступать. Тем более впереди выборы: Эрдогану важно использовать требования, выдвинутые Финляндии и Швеции, во внутриполитической борьбе. При этом не исключено, что Хельсинки и Стокгольм согласятся на все условия Анкары, и тогда вступление двух этих стран в НАТО может произойти уже до конца этого года. Президента Хорватии тоже уговорят согласиться на это присоединение», — спрогнозировал эксперт.