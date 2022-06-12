Столтенберг: НАТО не считает саммит в июне дедлайном по приёму Швеции и Финляндии в альянс

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В НАТО не рассматривают июньский саммит в Мадриде в качестве дедлайна для приёма Швеции и Финляндии в альянс, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО не считает саммит в июне дедлайном по приёму Швеции и Финляндии в альянс
  • AP

«Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии», — цитирует его ТАСС.

Так Столтенберг ответил на вопрос журналистов, сможет ли альянс снять возражения Турции против приёма указанных стран в НАТО.

Саммит альянса намечен на 28—30 июня, он пройдёт в Мадриде.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что Турция запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Требования Анкары предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.

В администрации президента Турции сообщили, что Швеция снабжала оружием террористов, которые совершали теракты на турецкой территории.

Как заявил Эрдоган, Турция продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана и её ответвлениями, несмотря на оказываемую им поддержку со стороны США и Европы.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в политическом плане вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не сделает ситуацию лучше.

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