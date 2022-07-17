«Высокоточным оружием»: Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки РЗСО HIMARS и склада ракет Harpoon

Вооружённые силы Российской Федерации высокоточным оружием наземного базирования в районе Красноармейска в ДНР уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Также на промышленном предприятии в Одессе уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО. В то же время украинские военные выпустили по двум населённым пунктам ДНР 80 ракет из «Града». При ударе ВСУ по ЛНР погибли представители общественной организации «Пища жизни. Донбасс».

ВС России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. В результате высокоточных ударов ВКС РФ по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожены до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники, сообщили в Минобороны РФ.

«На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства. Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», — заявили в оборонном ведомстве.

В районе Красноармейска в ДНР высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. В одном из корпусов промышленного предприятия в Одессе уничтожен склад хранения противокорабельных ракет «Harpoon», переданных Украине странами НАТО.

Всего с начала проведения СВО уничтожены: 257 самолётов, 140 вертолётов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники.

Обстрелы ВСУ

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные выпустили по двум населённым пунктам республики 80 ракет из «Града».

«Зафиксированы обстрелы... 09:35 — н. п. Петровское — н. п. Верхнеторецкое: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»... 09:40 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; 10:00 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка, по Доломитному было выпущено восемь мин калибра 120 мм.

При ударе ВСУ по Алчевску в ЛНР погибли представители общественной организации «Пища жизни. Донбасс».

«Проведён разбор завалов в том месте, где, предположительно, могли находиться люди. Извлечено два тела», — цитирует ТАСС мэра города Альберта Апшева.

Согласно опознанию, погиб руководитель организации Кирилл Губарев.

Напомним, накануне сообщалось об обстреле Алчевска ракетами из американских РСЗО HIMARS.

В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские военные за пять месяцев эскалации 1033 раза обстреляли территорию республики. Погибли 74 мирных жителя, в том числе трое детей. Ранения получил 221 мирный житель, среди которых 12 детей.

Всего украинскими войсками было применено 10 398 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (30 ракет), РСЗО — 2153 снаряда.

«Украина может атаковать Крымский мост»

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится возможность». При этом он добавил, что если западные партнёры Украины посоветуют киевским властям не «бить» по России, то они не будут этого делать.

В ответ депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что попытки атаковать Крымский мост со стороны Киева приведут к сокрушительному удару.

«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернётся сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия», — цитирует РИА Новости Шеремета.

Ранее о том, что Киев может нанести удар американскими РСЗО HIMARS по территории Крыма заявлял представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил.

При этом в начале июня Зеленский заявлял, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

«Я знаю, что некоторые люди в США или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их для нападения на Россию: смотрите, мы не планируем атаковать Россию», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Newsmax, добавив, что что Украина не воюет на российской территории.