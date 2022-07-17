В МО России заявили об уничтожении пусковой установки и заряжающей машины РСЗО HIMARS

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В районе Красноармейска Донецкой Народной Республики уничтожены пусковая установка и заряжающая машина РСЗО HIMARS, заявили в Минобороны России.
В МО России заявили об уничтожении пусковой установки и заряжающей машины РСЗО HIMARS
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может нанести удар американскими РСЗО HIMARS по территории Крыма.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

В Москве подчеркнули, что не верят его словам.

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