За сутки российские средства ПВО сбили один Су-25 украинской армии
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«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе Великой Камышевахи Харьковской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что беспилотник ВСУ уничтожен в районе населённого пункта Большие Проходы Харьковской области.
Также сообщается о перехвате ракет «Точка-У» в Херсонской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что российские истребители сбили два украинских самолёта Су-24.