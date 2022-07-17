За сутки российские средства ПВО сбили один Су-25 украинской армии

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За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 ВСУ и один БПЛА, заявили в Минобороны России.
За сутки российские средства ПВО сбили один Су-25 украинской армии
  • Gettyimages.ru

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе Великой Камышевахи Харьковской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотник ВСУ уничтожен в районе населённого пункта Большие Проходы Харьковской области.

Также сообщается о перехвате ракет «Точка-У» в Херсонской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что российские истребители сбили два украинских самолёта Су-24.

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