Российские силы ПВО за сутки сбили 14 украинских дронов

В Минобороны заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников.

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Об этом сообщается в сводках Минобороны. «Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск Луганской Народной Республики, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что российские истребители сбили два украинских самолёта Су-24.