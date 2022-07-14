Российские истребители сбили два украинских самолёта Су-24, заявили в Минобороны России.

«Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолёта воздушных сил Украины: Су-24 в районе населённого пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Также российские средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ в Харьковской и Херсонской областях и нескольких населённых пунктах ДНР.

Российские ВКС сбили два украинских самолёта

Кроме того, на территории Николаевской области Украины и ДНР армия России высокоточным оружием уничтожила до 1 тыс. личного состава ВСУ.