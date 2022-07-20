«Продаётся по бросовым ценам»: к чему может привести реализация на чёрном рынке поставляемого Украине оружия

Поставляемое Киеву американское оружие будет попадать в руки преступников по всему миру, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В связи с этим он предложил «совместно с ответственными странами» задуматься о создании международного органа по изъятию вооружений, изначально ввезённых на Украину. Ранее СМИ сообщили о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей снаряжения республике из опасений, что оно попадёт на чёрный рынок. В свою очередь, эксперты напоминают, что западное вооружение, предназначенное Киеву, уже реализуется по преступным каналам. По мнению аналитиков, последствия недальновидной политики Запада по накачке Украины оружием будут ощущаться в последующие десятилетия.

Оружие, которое Соединённые Штаты сейчас поставляют на Украину, в конечном счёте попадёт в руки к преступникам и террористам по всему миру. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причём под «крышей» администрации и спецслужб США», — написал политик в своём Telegram-канале.

«Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма», — подчеркнул Медведев.

«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — отметил зампред Совбеза РФ.

При этом он выразил уверенность, что «на финальном раскладе» это никак не скажется.

«Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы. У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьётся всех поставленных целей», — добавил Медведев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Их местонахождение нам неизвестно»

На минувшей неделе газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок. По словам источников издания, несколько стран альянса обсуждают возможность создания системы отслеживания или детализированного перечня поставляемых вооружений.

Как сообщил газете неназванный чиновник одной из западных стран, у Евросоюза и Североатлантического альянса нет возможности отследить поставки оружия после того, как оно доставляется на границу с Украиной. По его словам, после этого на Западе «ничего не знают» о местонахождении предназначенного киевскому режиму оружия.

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«Все эти вооружения прибывают на юг Польши, доставляются до границы, а затем для дальнейшей перевозки просто распределяются по транспортным средствам: грузовикам, фургонам, иногда личным автомобилям. И с этого момента их местонахождение нам неизвестно, мы понятия не имеем, куда они отправляются, где применяются и, вообще, остаются ли они в стране», — приводит Financial Times слова собеседника.

Опасения по поводу расползания западного оружия за пределы Украины выражали и европейские политики. Так, глава Минобороны Чехии Яна Чернохова ранее заявила, что избежать такого сценария не удастся.

«Незаконную торговлю или контрабанду предотвратить трудно — нам не удалось этого добиться в бывшей Югославии, и на Украине, возможно, тоже не получится», — сказала министр.

Предупреждал об опасности ситуации и генсек Интерпола Юрген Шток.

«Как только (на Украине. — RT) смолкнут выстрелы, активизируется незаконный оборот оружия. Мы это знаем по многим другим зонам конфликта. Преступники присматриваются к нему уже сейчас, пока мы с вами разговариваем», — констатировал Шток.

Глава международной организации подчеркнул, что преступные группы пытаются воспользоваться хаосом на Украине и доступностью оружия на её территории, «даже того, которое применяется вооружёнными силами, включая тяжёлые вооружения».

«Они попадут на преступный рынок и создадут проблему. Ни одной стране и ни одному региону самостоятельно с этим не справиться, поскольку данные группы действуют на глобальном уровне», — пояснил Шток.

По словам чиновника, можно ожидать притока оружия с территории Украины не только в Европу и соседние с ней страны, но и на другие континенты.

«Преступников интересуют все виды вооружений... по сути, любое пригодное для ношения оружие может быть использовано в преступных целях», — сказал генсек Интерпола.

«Будут сбывать по демпинговым ценам»

Несмотря на многочисленные опасения касательно дальнейшей судьбы поставляемого на Украину оружия, США отрицают, что их действия по накачке киевского режима вооружениями, боеприпасами и военной техникой могут иметь подобный эффект. Так, замглавы Госдепа США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс 12 июля заявила, что Вашингтон полностью доверяет Киеву в этом вопросе.

«США крайне серьёзно относятся к нашей ответственности по защите оборонных технологий американского происхождения и недопущению их нецелевого использования или незаконного распространения», — заявила Дженкинс.

По её словам, Вашингтон уверен в том, что правительство Украины «твёрдо намерено обеспечить Соединённым Штатам должную защиту и учёт (оружия. — RT)».

Западные боеприпасы

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Между тем аналитики полагают, что сценарий насыщения чёрного рынка и каналов контрабанды западным оружием через Украину неизбежен, так как республика ещё до спецоперации фактически служила хабом для подобной деятельности.

«Огромные поставки западного оружия, которые реализуются на протяжении длительного времени, неизбежно ведут к тому, что часть этих вооружений попадёт в руки тех, кому они не предназначались. Украина давно торговала оружием и насыщала им чёрный рынок — там отработаны необходимые каналы и налажены связи. Теперь организовать это ещё проще, а оружия для этих целей ещё больше. Его будут сбывать по демпинговым ценам, в пять или десять раз дешевле, чем оно обходится американским производителям, что крайне выгодно», — заявил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Он уверен, что покупателей на американское вооружение по низким ценам будет предостаточно.

«Например, поставки переносных ЗРК в мире очень жёстко контролируются. Их с удовольствием купили бы многие, но не могли — достать было негде. Теперь у Украины таких ПЗРК более чем достаточно, огромное количество, которое позволяет им делать от 10 до 15 пусков по одной цели. Их никто не экономит, никто не считает», — пояснил политолог.

То же касается и противотанковых комплексов, которые можно использовать против автомобилей, гражданских судов, железнодорожных составов, добавил Подберёзкин.

«Американцы и европейцы начали понимать, что последствия их политики будут сказываться очень долго. В последующие десятилетия это оружие будет где-то всплывать и приносить очень серьёзные проблемы. Они не знают, как с этим справиться. Пока США и ЕС заявляют, что хотят контролировать, хотя контролировать это на территории Украины и Польши они просто не смогут», — подчеркнул эксперт.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT, со своей стороны, напомнил, что поставляемое Украине оружие уже попало на чёрный рынок — эта информация активно обсуждается в соцсетях и СМИ.

«Существуют прямые доказательства того, что в даркнете торгуют тем оружием, которое попадает на Украину в качестве военной помощи, и продаётся оно там по бросовым ценам. Причём номенклатура и номера партий подтверждают, что это оружие из украинских поставок. Кроме того, американцы не раз признавались, что они не контролируют дальнейшую судьбу оружия, которое пересекает украинскую границу», — рассказал аналитик.

Он не исключил, что США и вовсе могут снять с себя ответственность за дальнейшую судьбу предоставленного Киеву оружия.

«Американцы хотят выйти из этой истории без потерь: «Мы тут ни при чём, во всём виновата Украина», которая в итоге и будет расплачиваться за это», — резюмировал Леонков.