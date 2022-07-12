FT сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине

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Газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок.
FT сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине
  • AFP

По словам источников газеты, несколько стран НАТО обсуждают с украинской стороной возможность создания системы отслеживания либо детализированного перечня поставляемого вооружения. 

Чиновник одной из стран Запада заявил, что после того, как оружие поступает в южную часть Польши, его доставляют к границе с Украиной и загружают в транспортные средства для отправки Киеву, передаёт ТАСС.

Он добавил, что после этого на Западе «ничего не знают о местонахождении» этого оружия.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия запускает центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков, а также трафика людей с Украины в страны Евросоюза через Молдавию.

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