Еврокомиссия запускает в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия с Украины

Еврокомиссия запускает центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков, а также трафика людей с Украины в страны Евросоюза через Молдавию. Такая договорённость достигнута в Праге на неформальной встрече глав МВД стран ЕС.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

«Я рада, что мы сегодня можем запустить этот хаб для содействия обеспечения безопасности в Молдавии. Это прекрасная демонстрация сотрудничества, включающая также наши ключевые агентства в этой области — Frontex и Europol. С помощью этого нового хаба мы будем бороться с угрозами нелегального трафика огнестрельного оружия, контрабанды мигрантов, нелегального трафика людей, а также кибергугроз и контрабанды наркотиков», — цитирует еврочиновницу РИА Новости.

Она подчеркнула, что конфликт на Украине создал проблемы, которыми могут пользоваться преступные группировки.

Как ранее признал глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник, ведомство зафиксировало неоднократную распродажу поступающей с Запада помощи, в том числе товаров армейского назначения.

RT выяснил, что беспрецедентные по масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу также отмечал, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.