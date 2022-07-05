На Украине признали факты продажи поступающей с Запада помощи

Глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признал, что ведомство зафиксировало неоднократную распродажу поступающей с Запада помощи, в том числе товаров армейского назначения.

Об этом он сказал в эфире «Украина 24».

«Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Мельник уточнил, что и другие украинские силовые ведомства выявляют подобные случаи.

Как ранее выяснил RT, беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

RT связался с продавцами уникальных товаров и предложил оформить сделку.