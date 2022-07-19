Медведев выступил с идеей особого международного органа по вопросу оружия США на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил подумать о создании особого международного органа по изъятию американского оружия, которое поставляется на Украину, но попадает в руки террористов по всему миру.

«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут то там американских подарков», — написал Медведев в Telegram-канале.

Ранее газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.