Медведев: поставляемое Киеву американское оружие уже расползается по миру под «крышей» США
- РИА Новости
«Невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на $85 млрд, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим. Такое решение принимается уже не в первый раз. Значит, как говорил Маяковский, это кому-нибудь нужно», — написал он в Telegram.
По его мнению, Соединённым Штатам «требуется новый Афган», в который «стремительно превращается нынешняя Украина».
Ранее в Пентагоне анонсировали новое заседание группы по координации оказания военной помощи Киеву. Оно пройдёт 20 июля.
Вместе с тем газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.