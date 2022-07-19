Медведев: поставляемое Киеву американское оружие уже расползается по миру под «крышей» США

Поставляемое Киеву американское оружие будет расползаться по рукам «разномастных преступников по всему миру», это уже происходит под «крышей» администрации и спецслужб США, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на $85 млрд, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим. Такое решение принимается уже не в первый раз. Значит, как говорил Маяковский, это кому-нибудь нужно», — написал он в Telegram.

По его мнению, Соединённым Штатам «требуется новый Афган», в который «стремительно превращается нынешняя Украина».

Ранее в Пентагоне анонсировали новое заседание группы по координации оказания военной помощи Киеву. Оно пройдёт 20 июля.

Вместе с тем газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.