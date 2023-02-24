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В США назвали передачу Украине истребителей вопросом не сегодняшнего дня

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США на данный момент сосредоточены на передаче Украине танков и боевых машин, поставка самолётов не является вопросом сегодняшнего дня, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
В США назвали передачу Украине истребителей вопросом не сегодняшнего дня
  • AP
  • © Patrick Semansky

«На данный момент мы сфокусированы на... танках и боевых машинах пехоты, это центральный вопрос. Истребители — это вопрос не сегодняшнего дня», — сказал Салливан в интервью телеканалу NBC.

По его словам, американские и украинские военные эксперты обычно разрабатывают план необходимой Киеву поддержки.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.

В Белом доме считают, что Украине сейчас не нужны истребители.

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