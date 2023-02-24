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Глава Минобороны Британии: поставок Киеву истребителей в ближайшее время не будет

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.
Глава Минобороны Британии: поставок Киеву истребителей в ближайшее время не будет
  • globallookpress.com
  • © Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

«Мы не собираемся отправлять Украине наши собственные самолёты Typhoon в краткосрочной перспективе», — заявил Уоллес в эфире Sky News.

Он пояснил, что передача истребителей потребовала бы отправки на Украину британских пилотов и инженеров.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о поставках западных истребителей Украине в настоящий момент не обсуждается.

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