Глава Минобороны Британии: поставок Киеву истребителей в ближайшее время не будет
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«Мы не собираемся отправлять Украине наши собственные самолёты Typhoon в краткосрочной перспективе», — заявил Уоллес в эфире Sky News.
Он пояснил, что передача истребителей потребовала бы отправки на Украину британских пилотов и инженеров.
Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о поставках западных истребителей Украине в настоящий момент не обсуждается.