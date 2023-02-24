Глава Минобороны Британии: поставок Киеву истребителей в ближайшее время не будет

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.

«Мы не собираемся отправлять Украине наши собственные самолёты Typhoon в краткосрочной перспективе», — заявил Уоллес в эфире Sky News.

Он пояснил, что передача истребителей потребовала бы отправки на Украину британских пилотов и инженеров.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о поставках западных истребителей Украине в настоящий момент не обсуждается.