Глава МИД Испании: поставка странами Запада истребителей Украине сейчас не обсуждается

Вопрос о поставках западных истребителей Украине в настоящий момент не обсуждается.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Pais.

«Это не обсуждается в данный момент... Это не то, что рассматривается каким-либо союзником», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о намерении передать Киеву боевые самолёты.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес, выступая в нижней палате парламента, заявила, что Испания собирается направить Украине шесть танков Leopard 2A4.