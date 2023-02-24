Глава МИД Испании: поставка странами Запада истребителей Украине сейчас не обсуждается
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Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Pais.
«Это не обсуждается в данный момент... Это не то, что рассматривается каким-либо союзником», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о намерении передать Киеву боевые самолёты.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес, выступая в нижней палате парламента, заявила, что Испания собирается направить Украине шесть танков Leopard 2A4.