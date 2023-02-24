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Глава МИД Испании: поставка странами Запада истребителей Украине сейчас не обсуждается

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Вопрос о поставках западных истребителей Украине в настоящий момент не обсуждается.
Глава МИД Испании: поставка странами Запада истребителей Украине сейчас не обсуждается
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Pais.

«Это не обсуждается в данный момент... Это не то, что рассматривается каким-либо союзником», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о намерении передать Киеву боевые самолёты.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес, выступая в нижней палате парламента, заявила, что Испания собирается направить Украине шесть танков Leopard 2A4.

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