Премьер Польши заявил, что Варшава готова обучать пилотов ВСУ на истребителях F-16
- globallookpress.com
- © Senior Airman Zachary Rufus/Keystone Press Agency
«Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да. Мы готовы такое обучение на истребителях F-16 проводить в Польше», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим политик подчеркнул необходимость согласования соответствующего шага в широкой коалиции.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.
В Белом доме считают, что Украине сейчас не нужны истребители.