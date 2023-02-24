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Премьер Польши заявил, что Варшава готова обучать пилотов ВСУ на истребителях F-16

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Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о готовности Польши обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.
Премьер Польши заявил, что Варшава готова обучать пилотов ВСУ на истребителях F-16
  • globallookpress.com
  • © Senior Airman Zachary Rufus/Keystone Press Agency

«Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да. Мы готовы такое обучение на истребителях F-16 проводить в Польше», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим политик подчеркнул необходимость согласования соответствующего шага в широкой коалиции.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.

В Белом доме считают, что Украине сейчас не нужны истребители.

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