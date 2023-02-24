Премьер Польши заявил, что Варшава готова обучать пилотов ВСУ на истребителях F-16

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о готовности Польши обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

«Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да. Мы готовы такое обучение на истребителях F-16 проводить в Польше», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим политик подчеркнул необходимость согласования соответствующего шага в широкой коалиции.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.

В Белом доме считают, что Украине сейчас не нужны истребители.