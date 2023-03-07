Отдалённая перспектива: как США тренируют украинских лётчиков, не меняя позицию по поставкам Киеву истребителей

Обучение двух украинских лётчиков на базе ВВС Национальной гвардии США не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает преждевременной отправку Киеву американских F-16, пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также подтвердила, что вопрос передачи украинской стороне истребителей пока не рассматривается. Ранее сообщалось, что в марте в США прибудут ещё десять украинских военных лётчиков. Эксперты считают, что США в итоге примут решение о поставке Киеву истребителей, однако пилотировать их, скорее всего, будут натовские военные, заблаговременно уволенные в запас и прибывшие на Украину в качестве добровольцев.

Вашингтон по-прежнему пока не намерен рассматривать вопрос поставки Киеву истребителей F-16, несмотря на прибытие в США двух украинских лётчиков для прохождения обучения, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На этот же счёт на днях вышли публикации в журнале Newsweek и газете Politico, обозреватели которых ссылались на источники в администрации Джо Байдена. Отмечалось, что украинские пилоты находятся на базе ВВС Национальной гвардии США в Аризоне. По данным источников, они работают на авиационных тренажёрах, что позволит американским военным оценить их подготовку. При этом в рамках этой программы не предусмотрены полёты на самолётах, отмечает издание.

«Данная программа предусматривает мониторинг того, как украинские лётчики планируют и выполняют задачи на авиасимуляторах, чтобы определить, как мы могли бы усовершенствовать свои рекомендации для ВВС Украины», — приводит Politico слова одного из чиновников, знакомых с ситуацией.

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По словам источника газеты в Минобороны США, специальная программа для украинских лётчиков должна была начаться в конце 2022 года, но в итоге была отложена.

О прибытии украинских военных в США ранее сообщил телеканал NBC News, уточнив, что в марте в страну приедут ещё до десяти пилотов. Согласно источникам канала, обучение украинских лётчиков является «ознакомительным мероприятием».

«Это обычная деятельность в рамках нашего диалога с Украиной на уровне вооружённых сил» — сказал чиновник.

Авиационный вопрос

Напомним, дискуссия о потенциальных поставках Киеву самолётов западного производства возобновилась сразу после того, как Вашингтон в январе принял решение отправить на Украину танки Abrams, а Берлин сообщил о решении передать Украине свои Leopard 2 и дать добро на их реэкспорт другими странами.

Однако власти США утверждают, что пока не намерены передавать киевскому режиму боевые самолёты. Так, президент Джо Байден 25 февраля в интервью телеканалу ABC заявил, что, согласно оценке американских специалистов, Украине сейчас не нужны истребители F-16 и он исключает их поставку Киеву на данный момент. Президент при этом отметил, что Вашингтон считает другую поддержку более приоритетной на этом этапе конфликта. Среди необходимого вооружения он назвал танки, артиллерию, средства ПВО.

Истребители F-16

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В свою очередь, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан также в конце февраля заявил, что потенциальная передача украинской стороне истребителей является вопросом отдалённой перспективы.

На прошлой неделе замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль заявил на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей, что Вашингтон не считает приоритетом поставку Киеву американских F-16. Он добавил, что Пентагон поэтому не начинал обучение украинских пилотов управлению такими истребителями.

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Каль пояснил, что Украине понадобится от 50 до 80 истребителей F-16, чтобы обновить свои ВВС. По его словам, если США согласятся поставить Киеву самолёты, изготовленные с нуля, а не отобранные из американских арсеналов, их поставка займёт от трёх до шести лет. В противном случае — от 18 до 24 месяцев.

Стоимость поставки F-16 Киеву (в зависимости от модификации и количества поставленных самолётов) может достичь $11 млрд, добавил Колин Каль.

«На это ушла бы огромная часть остатка предусмотренной нами на данный финансовый год помощи в сфере безопасности», — подчеркнул чиновник.

В то же время некоторые конгрессмены считают, что вопрос с поставками самолётов должен быть решён Белым домом в пользу Киева. Об этом, в частности, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол.

«Я был на Мюнхенской конференции по безопасности и встретился со многими высокопоставленными военными чиновниками, включая нашего главнокомандующего объединёнными силами. Они все за то, чтобы мы поставили не только F-16, а ещё и артиллерийские средства большей дальности», — утверждает республиканец.

При этом источник в Пентагоне сообщил каналу NBC News, что ряд американских военачальников не согласны с тем, что поставка истребителей Киеву поможет украинским военным.

«Это просто не то, как следует бороться с Воздушно-космическими силами России. Даже если мы потратим все свои деньги и отправим все самолёты, которые можем отправить, это лишь капля в море в сравнении с ВКС России», — добавил представитель Пентагона.

Проблема базирования

Страны Запада через СМИ и публичные заявления будут до последнего отрицать намерение поставить на Украину боевые самолёты, несмотря на то что украинские лётчики уже обучаются их использованию, полагает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Лётчиков начинают готовить, но при этом позиция по поставкам самолётов якобы не изменилась. Но позже наступит определённый момент, когда страны НАТО проведут очередное совещание на базе Рамштайн, проголосуют за и самолёты пойдут на Украину», — подчеркнул собеседник RT.

Пентагон

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При этом за штурвалами западных самолётов, скорее всего, будут сидеть не переученные украинцы, а пилоты из стран НАТО, заблаговременно уволенные в запас и прибывшие на Украину в качестве добровольцев, уточнил Кнутов.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко в беседе с RT отметил, что процесс поставки самолётов, как и в случае с западными танками, может растянуться на неопределённое время. Кроме того, считает эксперт, обучение лётчиков с Украины является символическим жестом.

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«Обучение двух или десяти лётчиков в течение нескольких недель — это ничего не значит. Это принципиально другая техника, которой они не смогут овладеть даже за год. Для этого нужно два-три года или даже больше, потому что это технологии, которые не осваиваются одномоментно», — пояснил аналитик.

Главной проблемой для Украины является не отсутствие пилотов, так как за штурвалы западных самолётов можно посадить наёмников, а отсутствие баз для истребителей, считает Хроленко.

«Главная проблема — в базировании. Мы знаем, что практически все украинские аэродромы приведены в негодность, разбиты. Если там что-то и летает, то это техника советских времён, которая неприхотлива, которую можно запустить в полёт с грунтового аэродрома. С F-16 такой вариант не прокатит — ему необходимы особое топливо, особые условия базирования, обслуживания и, следовательно, специалисты по обслуживанию. Всё это очень сложно. Таких авиабаз на Украине объективно не существует, а построить новые невозможно, так как они будут очень быстро уничтожены», — пояснил военный эксперт.

По его словам, есть варианты базирования этих самолётов на сопредельных регионах в Румынии и Польше, однако это будет означать прямое втягивание НАТО в боевые действия с Россией.