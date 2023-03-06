Politico: прибытие украинских лётчиков в США не меняет позицию Вашингтона об отправке F-16

Прибытие в Аризону двух украинских лётчиков для обучения на истребителях F-16 не повлияло на решение Соединённых Штатов не поставлять Украине эти самолёты.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что украинские пилоты находятся на базе в США уже неделю, для того чтобы освоить современные истребители, включая F-16.

Тем не менее, как заявил замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль, решение привезти пилотов из Украины в Соединённые Штаты не меняет мнения страны о поставках F-16.

«Так как мы не приняли решения о поставке F-16, как и наши союзники и партнёры, нет смысла начинать обучать их системе, которую они могут никогда не получить», — отметил он.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что два пилота ВСУ прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолётами, в том числе F-16.