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Два украинских пилота прибыли в США для ознакомления с боевыми самолётами

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Два пилота ВСУ прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолётами, в том числе F-16.

Об этом сообщает NBC News.

«Навыки украинцев оцениваются на тренажёрах на военной базе США в Тусоне, штат Аризона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре к двум военным могут присоединиться другие пилоты ВСУ. Всего американские власти одобрили приезд десяти украинских пилотов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что западные партнёры поставят Киеву истребители.

Также зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал обслуживание НАТО самолётов для Украины прямым вступлением в войну.

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