Министр обороны Украины Резников выразил уверенность, что Запад передаст Киеву истребители

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что западные партнёры поставят Киеву истребители.

«Я думаю, что снова будет своего рода коалиция (по истребителям. — RT), мы получим какой-то основной самолёт и другие типы», — заявил Резников в интервью Bild.

Он выразил уверенность, что Киев получит «два-три типа истребителей».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила, что вопрос поставок истребителей Киеву на данный момент неактуален для Берлина.

В Пентагоне заявили, что считают бессмысленным начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию F-16, потому что Украина может никогда их не получить.