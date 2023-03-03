Министр обороны Украины Резников выразил уверенность, что Запад передаст Киеву истребители
- AP
«Я думаю, что снова будет своего рода коалиция (по истребителям. — RT), мы получим какой-то основной самолёт и другие типы», — заявил Резников в интервью Bild.
Он выразил уверенность, что Киев получит «два-три типа истребителей».
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила, что вопрос поставок истребителей Киеву на данный момент неактуален для Берлина.
В Пентагоне заявили, что считают бессмысленным начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию F-16, потому что Украина может никогда их не получить.