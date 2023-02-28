Минобороны США считает бессмысленным сейчас начинать обучение ВСУ использованию F-16

Пентагон считает бессмысленным начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию F-16, потому что Украина может никогда их не получить, заявили в американском Минобороны.

Такое заявление на слушаниях в конгрессе США сделал заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол.

Он отметил, что Вашингтон не приступал к обучению украинских военных использованию F-16.

Сроки доставки таких истребителей и сроки подготовки составляли бы примерно 18 месяцев, отметил он.

«И поскольку мы не приняли решения поставить Украине данные машины — равно как наши союзники и партнёры, — на мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит», — цитирует его РИА Новости.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.

В Белом доме считают, что Украине сейчас не нужны истребители.