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Минобороны США считает бессмысленным сейчас начинать обучение ВСУ использованию F-16

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Пентагон считает бессмысленным начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию F-16, потому что Украина может никогда их не получить, заявили в американском Минобороны.
Минобороны США считает бессмысленным сейчас начинать обучение ВСУ использованию F-16
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

Такое заявление на слушаниях в конгрессе США сделал заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол.

Он отметил, что Вашингтон не приступал к обучению украинских военных использованию F-16.

Сроки доставки таких истребителей и сроки подготовки составляли бы примерно 18 месяцев, отметил он.

«И поскольку мы не приняли решения поставить Украине данные машины — равно как наши союзники и партнёры, — на мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит», — цитирует его РИА Новости.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.

В Белом доме считают, что Украине сейчас не нужны истребители.

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