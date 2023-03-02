Глава МИД ФРГ напомнила, что Берлин не обсуждает поставки истребителей Киеву

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила, что вопрос поставок истребителей Киеву на данный момент неактуален для Берлина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Welt.

«Мы не ведём дебаты на этот счёт», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине две системы ПВО Skynex и Skyranger, оставив Берлин незащищённым.

Кроме того, поступала информация о том, что немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки.

Также в ФРГ заявили, что Анналена Бербок не будет избегать мероприятий G20 с участием России.