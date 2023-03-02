Глава МИД ФРГ напомнила, что Берлин не обсуждает поставки истребителей Киеву
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Welt.
«Мы не ведём дебаты на этот счёт», — сказала дипломат.
Ранее сообщалось, что Германия передала Украине две системы ПВО Skynex и Skyranger, оставив Берлин незащищённым.
Кроме того, поступала информация о том, что немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки.
Также в ФРГ заявили, что Анналена Бербок не будет избегать мероприятий G20 с участием России.