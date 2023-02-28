Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки

Концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ начал поставлять Киеву автоматизированные системы разведки.

В заявлении сказано, что стоимость заказа составляет десятки миллионов евро.

Так, системы включают мобильные наблюдательные вышки с функциями дневной и ночной съёмки, автопилотируемые мини-дроны, системы управления и транспортные средства.

Концерн также поставляет беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт.

9 февраля глава компании Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall готов построить на Украине завод по производству новейших танков.

По его словам, концерн готов начать производство и «в состоянии начать поставки через 15—18 месяцев».