Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки
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В заявлении сказано, что стоимость заказа составляет десятки миллионов евро.
Так, системы включают мобильные наблюдательные вышки с функциями дневной и ночной съёмки, автопилотируемые мини-дроны, системы управления и транспортные средства.
Концерн также поставляет беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт.
9 февраля глава компании Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall готов построить на Украине завод по производству новейших танков.
По его словам, концерн готов начать производство и «в состоянии начать поставки через 15—18 месяцев».