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Глава Rheinmetall: Германия поставила Украине ПВО в ущерб безопасности Берлина

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Германия передала Украине две системы ПВО Skynex и Skyranger, оставив Берлин незащищённым.
Глава Rheinmetall: Германия поставила Украине ПВО в ущерб безопасности Берлина
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом заявил в интервью изданию Pioneer гендиректор немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.

«У нас было две целых системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но эти системы на данный момент на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Паппергер пояснил, что четырёх таких систем хватило бы для защиты Берлина от атак с воздуха, однако сейчас город находится под угрозой.

Ранее концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ начал поставлять Киеву автоматизированные системы разведки.

Бывший министр обороны США Марк Эспер выразил уверенность, что Соединённые Штаты затянули с поставками Украине комплексов ПРО Patriot.

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