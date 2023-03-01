В ФРГ заявили, что Бербок не будет избегать мероприятий G20 с участием России
- РИА Новости
Он напомнил, что запланированы два рабочих заседания.
«Правительство ФРГ приняло решение не избегать на G20 различных форматов, даже если за столом переговоров будет сидеть российская сторона», — цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, Бербок якобы «не позволит предоставить России трибуну».
Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на саммите G20.