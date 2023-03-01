В ФРГ заявили, что Бербок не будет избегать мероприятий G20 с участием России

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не будет избегать на саммите глав внешнеполитических ведомств стран G20 мероприятий с участием России, заявил представитель министерства Кристофер Бургер.

Он напомнил, что запланированы два рабочих заседания.

«Правительство ФРГ приняло решение не избегать на G20 различных форматов, даже если за столом переговоров будет сидеть российская сторона», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, Бербок якобы «не позволит предоставить России трибуну».

Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на саммите G20.