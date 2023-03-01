Узнать больше

В ФРГ заявили, что Бербок не будет избегать мероприятий G20 с участием России

Короткая ссылка
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не будет избегать на саммите глав внешнеполитических ведомств стран G20 мероприятий с участием России, заявил представитель министерства Кристофер Бургер.
В ФРГ заявили, что Бербок не будет избегать мероприятий G20 с участием России
  • РИА Новости

Он напомнил, что запланированы два рабочих заседания. 

«Правительство ФРГ приняло решение не избегать на G20 различных форматов, даже если за столом переговоров будет сидеть российская сторона», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, Бербок якобы «не позволит предоставить России трибуну».

Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на саммите G20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить