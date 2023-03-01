AFP: Блинкен заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на G20
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Об этом сообщает AFP.
Блинкен, как ранее его российский коллега Сергей Лавров, прибудет в Нью-Дели на встречу глав МИД «Большой двадцатки».
Ранее Индия по итогам саммита глав Минфина стран G20 заявила о разных взглядах на ситуацию на Украине среди членов «двадцатки».
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны Запада сорвали принятие G20 коллективных решений из-за позиции и формулировок по Украине в ходе согласования итогового документа.