AFP: Блинкен заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на G20

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на саммите G20.

Об этом сообщает AFP.

Блинкен, как ранее его российский коллега Сергей Лавров, прибудет в Нью-Дели на встречу глав МИД «Большой двадцатки».

Ранее Индия по итогам саммита глав Минфина стран G20 заявила о разных взглядах на ситуацию на Украине среди членов «двадцатки».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны Запада сорвали принятие G20 коллективных решений из-за позиции и формулировок по Украине в ходе согласования итогового документа.