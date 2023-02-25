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В МИД России заявили, что Запад сорвал принятие G20 коллективных решений из-за Украины

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Страны Запада сорвали принятие G20 коллективных решений из-за позиции и формулировок по Украине в ходе согласования итогового документа, сообщили в МИД России.
В МИД России заявили, что Запад сорвал принятие G20 коллективных решений из-за Украины
  • РИА Новости

В министерстве подчеркнули, что страны G7 не прекращают «параноидальных попыток» изолировать Россию и переложить на Москву вину за появившиеся проблемы в области международной безопасности и мировой экономики.

«Путём открытого шантажа и диктата, вброса абсурдных трактовок ситуации на Украине западники в очередной раз сорвали принятие коллективных решений», — говорится в заявлении.

Ранее по итогам саммита глав Минфина стран G20 Индия заявила о разных взглядах на ситуацию на Украине среди членов «двадцатки».

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