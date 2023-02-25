Власти Индии не стали осуждать российскую спецоперацию на Украине
- РИА Новости
«Большинство членов решительно осудили войну в Украине... Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций», — приводит заявление индийского Минфина РИА Новости.
В документе ведомство отметило, что так как G20 не является площадкой для решения вопросов безопасности, они «могут иметь значительные последствия для мировой экономики».
В Индии также подчеркнули недопустимость применения или угрозы использования ядерного оружия.
«Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть войной», — заключили в ведомстве.