Власти Индии не стали осуждать российскую спецоперацию на Украине

По итогам саммита глав Минфина стран G20 Индия заявила о разных взглядах на ситуацию на Украине среди членов «двадцатки».

«Большинство членов решительно осудили войну в Украине... Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций», — приводит заявление индийского Минфина РИА Новости.

В документе ведомство отметило, что так как G20 не является площадкой для решения вопросов безопасности, они «могут иметь значительные последствия для мировой экономики».

В Индии также подчеркнули недопустимость применения или угрозы использования ядерного оружия.

«Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть войной», — заключили в ведомстве.