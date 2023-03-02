Медведев: поставки Киеву самолётов НАТО и их ремонт в Польше станут вступлением в войну

Поставки натовских самолётов украинскому режиму и их обслуживание на территории Польши станут прямым вступлением альянса в войну против России «со всеми вытекающими последствиями», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Все лица, принимающие решения о поставке такой техники, должны будут рассматриваться как законные цели, уверен он.

«Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолёты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши (единственная возможность с учётом плачевного состояния оборонки в Малороссии), это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями», — написал Медведев в Telegram.

Чиновник отметил, что ещё с 1920-х годов прошлого века устоялось понимание того, что страну можно признать участником боевых действий, если, кроме снабжения вооружением, она обучает личный состав обращению с оружием, о чём говорят пакт Бриана — Келлога 1928 года, Будапештская резолюция к пакту 1934 года.

«Это так сегодня и происходит: канадские и немецкие инструкторы на территории ЕС уже учат украинских убийц обращаться с Leopards», — напомнил Медведев.

В Пентагоне ранее заявили, что ведомство считает бессмысленным начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию F-16, потому что Украина может никогда их не получить.

Президент США Джо Байден отметил, что Украине в данный момент не нужны истребители F-16, поэтому пока он исключает их передачу Киеву.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также напомнила, что вопрос поставок истребителей Киеву на данный момент неактуален для Берлина.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.